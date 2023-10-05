Как сообщает Wall Street Journal, Россия переместила основные силы Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск и Феодосию. Ранее Delfi прогнозировал такое развитие событий. Отход главных сил флота позволит увеличить экспорт украинского зерна.

По сведениям Wall Street Journal, на спутниковых снимках компании Planet Labs, сделанных 1 октября видно, что главные силы российского черноморского флота — три подводные лодки класса Kilo (по классификации НАТО) и два ракетных фрегата проекта 11356 (предположительно "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров") переместились в Новороссийск. Большой десантный корабль, несколько ракетных катеров и новых минных тральщиков перешли в Феодосию, порт на востоке Крымского полуострова. На снимках видно, что вход в гавань Феодосии, в которой находятся военные корабли, перегорожена баржами и противолодочными заграждениями.

По данным издания "Медуза", в Новороссийск также переведены 6 больших десантных кораблей ЧФ РФ. В Севастополе остались 5 больших десантных кораблей и одна подлодка класса Kilo.

Российское Минобороны информацию никак не комментировало. Однако, американские журналисты получили подтверждение информации о переходе кораблей ЧФ РФ от Михаила Барабанова, старшего аналитика российского Центра анализа стратегий и технологий, близкого к Минобороны РФ.

Отметим, в среду, 4 октября руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ удалось отбросить силы ЧФ РФ как минимум на 100 мирских миль (185 километров) от контролируемого побережья.

Напомним, 26 сентября Delfi прогнозировал, что ракетный удар по штабу ЧФ РФ, нанесенный ВСУ приведет к коренному перелому в войне на море и приведет к необходимости отвода основных сил ЧФ РФ в плохо оборудованную гавань Новороссийска. Как и предупреждал Delfi, покинув Севастополь, корабли ЧФ РФ перестали угрожать морским коммуникациям Украины.

Как передает агентство Bloomberg, черноморские порты Украины (Черноморск, Одесса и Южный) за последние недели приняли 10 торговых судов, пять из них — 1 октября. Суда прошли по временным коридорам, установленным украинскими властями еще летом.

Это первый масштабный заход торговых судов в украинские черноморские порты после выхода России из черноморской зерновой сделки 17 июля этого года. До этого момента вывоз зерна из Украины осуществлялся через расположенный в устье Дуная румынский порт Констанца. Этот маршрут был затруднен, поскольку предусматривал перевозку зерна до Константы речными баржами от маломощных дунайских портов Украины.

Передислокация кораблей ЧФ РФ в Новороссийск фактические делает согласие России на возобновление зерновой сделки необязательным.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности во вторник младший министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота, сообщила "Европейская правда

В то же время, сегодня, 5 октября британская разведка сообщила, что российские военные могут попытаться помешать движению судов с украинским зерном путем постановки на их пути морских мин. В то же время в заявлении говорится, что британское правительство постоянно ведет мониторинг активности России в Черном море с помощью средств "разведки, наблюдения и рекогносцировки".

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