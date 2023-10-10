Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя прокомментировал ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области. Он заявил, что в кафе-магазине, по которому попал, снаряд проходили "похороны неонациста", пишет "Новая газета. Европа".

"Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", — сказал Небензя.

Он не уточнил источник информации.

Днем 5 октября в селе Гроза Харьковской области в результате ракетного удара по магазину-кафе, где проходили поминки военного, погибли более 50 человек, в том числе ребенок.

Всего в селе жили чуть больше 300 человек.

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