Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке утром 11 октября сообщил, что за прошедшие сутки российские войска начали активнее наступать на авдеевском направлении.

"Противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области", — сказано в сообщении.

Украинские военные, говорится в сводке, отбили все атаки "и не допустили потерь рубежей и позиций".

Генштаб ВСУ также сообщил, что в целом за сутки на всей линии фронта было зафиксировано 108 боестолкновений, что, как отмечает "Украинская правда", значительно больше, чем в среднем за последние дни.

Помимо авдеевского направления, российские войска, следует из сводки Генштаба ВСУ, пытались атаковать на купянском, лиманском и бахмутском направлениях.

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