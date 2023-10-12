Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Кыргызстан, где примет участие в заседании Совета глав стран СНГ, пишет российское государственное агентство ТАСС. Это первая зарубежная поездка Путина после того, как в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Сообщается, что визит российского президента продлится два дня. В программе — участие в заседании Совета глав стран СНГ, двусторонние встречи с президентами Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана, а также посещение российской военной базы.

Путин покинул пределы России впервые с марта, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет их в организации незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

В соответствии с Римским статутом, который и учредил МУС, президента РФ будут обязаны задержать власти стран, присоединившихся к этому документу. Среди них почти все государства Европы, Северной и Южной Америки, многие африканские страны. Кыргызстан в число подписантов Римского статута не входит.

После выдачи ордера на арест Путина российский лидер отказался от участия в нескольких крупных международных форумах, в том числе саммите БРИКС в Южной Африке и саммите "Большой двадцатки" в Индии. В обоих случаях его замещал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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