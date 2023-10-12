Российские войска в ночь на 12 октября запустили по Украине 33 ударных беспилотника "Шахед-131/136", сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 28 дронов, по подсчетам украинских военных, удалось сбить.

В ВСУ уточнили, что силы ПВО были задействованы как минимум в шести областях. К отражению воздушной атаки также были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В Измаильском районе Одесской области беспилотники повредили портовую инфраструктуру и жилые дома, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. По его словам, на местах попадания начались пожары, которые вскоре удалось потушить. Всего в области, сообщил Кипер, были сбиты десять дронов, пострадал один человек. Также о сбитых беспилотниках сообщили власти Николаевской и Днепропетровской областей, не уточняя данные о разрушениях.

Российские войска почти каждую ночь атакуют дронами Одесскую область, удары наносятся, прежде всего, по портовой инфраструктуре. Интенсивность атак резко выросла после того, как Россия в июле отказалась продлевать зерновую сделку, в рамках которой вывозилось зерно из заблокированных украинских портов. Власти Украины заявили, что будут искать другие способы доставить зерно покупателям.

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