Служба безопасности Украины объявила о разоблачении "предателей", которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

По версии спецслужбы, злоумышленниками являются двое местных жителей — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации Харьковской области перешли на сторону России, а после освобождения региона переехали в РФ, где продолжили работать на российских военных.

По указаниям российских военных они "дистанционно формировали собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории", утверждает СБУ. В начале октября они начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского военного в селе Гроза. "При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию", — говорится в сообщении украинской спецслужбы. Точный адрес и время проведения поминок Владимир Мамон передал российским военным, утверждают в СБУ.

Оба фигуранта обвиняются в государственной измене, Владимир Мамон — дополнительно в нарушении законов и обычаев войны.

Согласно последним данным, число погибших в результате удара ракетой "Искандер М" по кафе в селе Гроза выросло до 55 человек. В момент обстрела там проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю, погибшему под Попасной в начале полномасштабной войны.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram