Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.



Спустя неполную неделю после нападения ХАМАС на Израиль известно о по меньшей мере 1300 погибших местных, подавляющее большинство из них — мирные жители. Власти Израиля официально объявили о призыве 300 тысяч резервистов, как постоянно проживающих в стране, так и находящихся за границей (для последних даже организуют специальные рейсы). Среди призванных — репатрианты из России и Украины, в том числе и переехавшие совсем недавно. Елизавета Антонова поговорила с этими людьми о том, где их встретила атака боевиков и как они отправились защищать новую родину.





Обычно в Тель-Авиве шумно и красочно, но уже неделю второй по величине город Израиля живет совсем по-другому. Хотя он отдален от границы с сектором Газа и сюда боевики ХАМАС не дошли, ракеты по городу они время от времени запускают, и на улицах звучит сигнал воздушной тревоги. Те горожане, кто не отправился в армию, начали помогать в обороне страны кто чем может — они ходят сдавать кровь для раненых, собирают вещи для пострадавших, готовят еду для военных. Софья Каневская посетила несколько крупных точек сбора гуманитарной помощи, чтобы рассказать, как израильтяне сплотились в это страшное для них время.





6 октября российские войска нанесли удар по селу Гроза в Харьковской области — ракета попала в местное кафе, по последним данным погибли 59 человек. По версии Кремля, которую озвучил постпред РФ в ООН Василий Небензя, там находилось "множество неонацистов". На самом деле, в кафе проходили поминки по местному жителю, погибшему на фронте еще в апреле 2022-го — спустя полтора года родственники решили его перезахоронить. Жители Грозы, где из-за той самой российской ракеты одновременно погибла седьмая часть населения, рассказали Роману Старховичу о первых минутах и часах после взрыва.





В июне прошлого года антивоенного активиста Дмитрия Кузьмина вместе с несколькими однокурсниками и преподавателем отчислили с исторического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета — по версии руководства вуза, они не "почтили память" студента, погибшего в ходе российского вторжения в Украину, а это не соответствует "статусу универсанта". Новый учебный год Дмитрий начал уже в Педагогическом университете им. Герцена, а параллельно продолжил стоять в одиночных пикетах — с нового места учебы его отчислили 10 октября. Сразу после этого он вновь отправился на акцию. Тимур Хайрутдинов поговорил с молодым петербуржцем о том, как его выгнали из двух вузов за взгляды и почему он все равно не планирует отказываться от протестов.





После начала полномасштабного российского вторжения десятки тысяч людей переехали из Украины в Израиль — кто-то благодаря действующей в стране программе репатриации для евреев и их потомков, кто-то в статусе беженцев. Местные хорошо знали, как важна помощь тем, кто пережил войну, и активно помогали украинцам начать жить заново. Но утром 7 октября по всей стране раздались сирены из-за нападения ХАМАС — и прошлый опыт этих людей повторился. Марина-Майя Говзман поговорила с уехавшими в Израиль украинцами, чтобы узнать, как они его переживают.



Бонус: что посмотреть? — интервью с Еленой Милашиной, восстановившейся после нападения в Чечне



В начале июля неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Спецкора "Новой газеты" избили, облили зеленкой и побрили налысо — врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и переломы кистей рук. Спустя два месяца Милашина в интервью Катерине Гордеевой рассказала, почему на нее напали, как "Новая" работает несмотря на фактическое закрытие и что сейчас происходит в Чечне — а еще коллеги вместе поехали на годовщину теракта в Беслане (этой темой Милашина занимается почти 20 лет) и разобрались, что не так с официальной позицией российских властей по этой трагедии.

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