Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Холод": Люди, которые смотрели на светлячков

В октябре 1993-го в Москве почти началась гражданская война — президент Ельцин распустил Верховный Совет, а депутаты объявили главу государства нелегитимным и отказались выполнять его решение. О том конфликте много спорят до сих пор: один считают расстрел парламента из танков началом возвращения России к авторитаризму, другие отмечают, что Ельцин предотвратил захват власти радикальными консерваторами и националистами. По данным "Мемориала", в столкновениях тех дней погибли 159 человек — о них не вспоминают ни во время дискуссий, ни на официальном уровне. Мария Карпенко и Софья Вольянова изучили биографии пяти женщин, ставших жертвами московских событий 30-летней давности.

"Верстка": Возят прям на позиции

О массовом употреблении алкоголя среди воюющих в Украине российских военных говорят давно и часто, но выяснилось, что и наркотики для находящихся на фронте — обычное дело. Одни курят марихуану, другие предпочитают вещества потяжелее — как выяснилось, их привозят с собой, доставляют местные наркокурьеры и даже волонтеры, поддерживающие вторжение. Алиса Ливнева, Андрей Каганских и Иван Жадаев поговорили с десятками российских военных, наркопотребителей и жителей оккупированных территорий, чтобы разобраться, как организована торговля наркотиками в прифронтовых районах.

"Новая газета. Казахстан": Ищите его с водолазами на дне Днепра

До 2014 года Мариано Гарсия Калатаюд был рядовым чиновником в испанской провинции Валенсия — но после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины занялся сбором гуманитарной помощи. Вскоре он решил переехать в Киев, чтобы контролировать доставку и распределение грузов, вышел ради этого на пенсию, а затем перебрался в Херсон. После начала полномасштабного российского вторжения испанец регулярно выходил на акции против оккупации, а в середине марта 2022-го пропал — и с тех пор о местонахождении и состоянии здоровья 75-летнего мужчины ничего не известно. Гражданская жена и адвокат уверены, что Калатаюда держат в изоляторе в Крыму, об этом им рассказали другие бывшие задержанные. Варужан Саргсян рассказывает историю испанского волонтера и его поисков.

"Кедр": На птичьих правах

В 2019 году власти России и ОАЭ объявили о намерении построить на Камчатке центр по реинтродукции редких видов хищных птиц, в том числе кречета — в России он занесен в Красную книгу, а на Ближнем Востоке популярен среди любителей соколиной охоты. Центр работает уже больше полутора лет, о нем с гордостью рассказывают государственные медиа и чиновники. Многие орнитологи считают, что подобные проекты не нужны (кречеты вполне способны восстановить популяцию в дикой природе) и просто призваны быть прикрытием для коммерческой деятельности. Матвей Нольперт разобрался, как работает этот необычный "геополитический ресурс" и угрожают ли "экологические" программы российских властей птицам.

"Спектр": Идите уже в свою Украину!

Анатолий Левченко — бывший главный режиссер того самого театра в Мариуполе, в котором в марте 2022-го укрывались от обстрелов сотни людей и который был разрушен российскими ракетами. После взятия города Анатолия арестовали — в донецких изоляторах, тюрьмах и лагерях для пленных он провел десять месяцев. Освободиться мужчине помогла, как ни странно, аннексия оккупированных территорий — в самопровозглашенной ДНР начали использовать российские законы, которые, по сути, смягчили выдвинутое против него обвинение. Теперь Анатолий пытается заново строить жизнь и карьеру в Кропивницком, куда смог вывезти из оккупации жену и сына-инвалида. О последних полутора годах своей жизни режиссер рассказал Дмитрию Дурневу.

Бонус: что посмотреть? — репортаж из Армении

Судя по всему, Азербайджан окончательно установил контроль над Нагорным Карабахом (Арцахом) — после многомесячной блокады и завершившейся за сутки военной операции президент непризнанной республики объявил о ее ликвидации. В Армении, почти 30 лет не признававшей, но поддерживавшей власти в Степанакерте, — массовые протесты против не вмешавшегося в конфликт премьера Никола Пашиняна, в приграничных городах полным ходом идет подготовка к приему жителей Нагорного Карабаха (их уже прибыло больше 75 тысяч). Алексей Пивоваров и его коллеги поговорили с митингующими, беженцами и экспертами, о том, что переживает Армения сейчас и как собирается жить в изменившейся реальности.

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