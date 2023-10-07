Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Важные истории": Сдохнешь, и никто не узнает

Мелитополь живет под российской оккупацией уже больше полутора лет — войска РФ заняли этот город в Запорожской области в первые дни полномасштабного вторжения. За прошедшие месяцы он стал не только одним из центров партизанского сопротивления, но и местом похищений, пыток и арестов сотен местных жителей. Кто-то из них оказался в застенках из-за помощи украинским военным и разведке, кто-то — просто потому что был не рад захватчикам. Полина Ужвак и ее коллеги поговорили с мелитопольцами, которым удалось выбраться из организованных россиянами изоляторов, и рассказывают о "самой большой тюрьме Европы".

"Досье": Гостайна по электричеству

Российские власти стремятся объявить гостайной и засекретить как можно больше информации — от расходов силовых структур до сведений о недвижимости чиновников. Нередко секретными объявляют даже данные, которые годами находятся в открытом доступе, и на этом основании приговаривают людей к длительным срокам за госизмену. Впрочем, столь же рьяно хранить секреты у российских ведомств не получается. Как выяснил Денис Коротков, и о тайных офисах спецслужб, и о складах боеприпасов, и о конспиративных квартирах, и даже о дачах руководителей силовых ведомств можно узнать из общедоступных документов — списков важных потребителей электроэнергии, которые публикует администрация каждого региона РФ.

"Новая газета. Европа": Глушь

В ночь на 1 августа в селе Деревянное в 30 км от Петрозаводска были убиты шесть человек, двое из них — на глазах детей. Мальчик узнал одного из нападавших и рассказал об этом маме, та — полиции, и убийц нашли. Ими оказались два местных жителя: один отбыл в колонии два срока, другой во время своей третьей отсидки согласился отправиться на войну в Украину, откуда вернулся после ранения. Местные жители, судя по всему, спустя два месяца особо не изменили своего отношения ни к собственной безопасности, ни к продолжающемуся вторжению в соседнюю страну — "война войной, но есть еще просто бессмысленный и беспощадный русский быт", пишет в своем репортаже Ирина Гарина.

"Служба поддержки": У меня фиксация была: "Я что, за собой несу войну?"

По данным армянских властей, за последние две недели из Нагорного Карабаха в Армению уехали около 100 тысяч местных жителей, почти все население непризнанной республики. Им помогают сотни волонтеров, среди них и 19-летняя Мария. Как тяжело приходится беженцам, она знает по себе — девушка родилась и выросла в Мариуполе, пережила там российскую осаду, в апреле 2022-го смогла уехать в Словакию, а уже оттуда в Ереван. Катя Полонская записала монолог Марии о том, как она помогает украинским, а теперь и карабахским беженцам.

"Спектр": Тубус надежды

"В первые месяцы после полномасштабного вторжения было легко собирать деньги на помощь армии. Сейчас настало время давать человеку что-то взамен", — говорит украинка Наталия Якименко. Она уже несколько недель помогает одному из батальонов теробороны, собирая деньги на все необходимое, но делает это весьма необычным способом — вместе с тремя художниками, чьи коллеги служат в том же подразделении, женщина продает на аукционах тубусы и гильзы от использованных во время войны снарядов и ракет, которые расписали единомышленники. Дмитрий Дурнев рассказывает об "искусстве войны", которое, уверены его собеседники, поможет ее закончить.

Бонус: что посмотреть? — интервью с российским художником и медиаменеджером, который присоединился к ВСУ

Петр Верзилов — один из участников арт-групп "Война" и Pussy Riot, художник-аукционист и (уже бывший) издатель "Медиазоны". В 2018-м, вскоре после акции на финале чемпионата мира по футболу в Москве, он был отравлен (российская полиция не расследовала дело), в 2021-м был признан властями РФ "иноагентом", а вскоре после начала большой войны отправился в Украину. Сначала Верзилов снимал там документальный фильм, а затем присоединился к украинской армии, вместе с которой участвовал в обороне Бахмута. Юрий Дудь встретился с Верзиловым, чтобы поговорить о его прошлом и настоящем.

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