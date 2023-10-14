Начиная с 10 октября, российские военные направляют значительные силы на штурм города Авдеевка в Донецкой области: этот населенный пункт постоянно обстреливается, в районе боев замечены большие группы бронетехники. Некоторые эксперты считают, что армия РФ начала в этом районе одну из самых масштабных наступательных операций за время войны.

По сообщениям, к атаке в районе Авдеевки привлечены три российских батальона численностью около 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц бронетехники и самолеты.

По сообщениям, к атаке в районе Авдеевки привлечены три российских батальона численностью около 2 тыс. военнослужащих, десятки единиц бронетехники и самолеты.

Американский институт изучения войны (ISW) ранее констатировал, что российские войска 10 октября одновременно атаковали город с северо-запада, запада и юга, используя бронетанковые штурмовые группы, вертолеты и артиллерию.

Увеличение количества бронетехники и самолетов — наряду с постоянными наземными атаками — указывает на то, что российские силы проводят наступательную операцию, более значительную по масштабам и замыслам, чем ранее оценивал ISW, признали эксперты.

В субботу утром Генеральный штаб ВСУ сообщил о ситуации в Авдеевке, что армия РФ не оставляет попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении, однако, по его утверждению, эти усилия были безуспешными.

"Они развернули наступление широким фронтом, — рассказал Би-би-си офицер 59-й бригады ВСУ Сергей Цеховский. — С начала вторжения у нас не было такого интенсивного обстрела [в районе Авдеевки]. Используют реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и пехоту — все одновременно".

Какова ситуация в городе

Глава Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире украинского телевидения, что штурмы города продолжаются, однако в ночь на 14 октября впервые за последние дни не было массированных ракетных и авиационных обстрелов населенного пункта, велся лишь огонь из артиллерийских орудий.

"Сегодня уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов. Пытаются все же Авдеевку окружить, — сказал Барабаш (цитата по украинскому общественному вещателю „Суспильне"). — Все больше и больше сил бросают для реализации своих задач".

"Днем тишины в городе не бывает вообще. Бьют из всего, что есть в наличии. Относительно эвакуации — она продолжается. Не в тех объемах, как бы хотелось. В основном из-за того, что люди не имеют желания. По состоянию на утро в городе остаются 1620 человек. Есть гуманитарная помощь, медицина, продукты", — сказал Барабаш.

Глава ГВА также сообщил, что в течение недели из Авдеевки выехали семь жителей. При этом согласованных гуманитарных коридоров для эвакуации населения нет.

"Каждая эвакуация похожа на спецоперацию. Большое количество людей задействовано, чтобы вывести даже одного человека. Сложно уговаривать людей выезжать, нас уже по сто раз послали, а вот к родственникам еще порой прислушиваются", — отметил Барабаш.

Что известно о ходе боевых действий около Авдеевки

Главные усилия российских войск направлены на взятие Авдеевки в окружение — для этого они пытаются захватить несколько населенных пунктов, расположенных на флангах, в том числе Степовое, Бердычи и Северное.

По состоянию на 12 октября эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские войска не добились каких-либо крупных прорывов возле Авдеевки и вряд ли смогут сразу отрезать украинские силы в городе.

По оценкам ISW, с 10 октября российские войска захватили 4,52 кв. км территории с разных направлений вокруг Авдеевки, но заявления некоторых российских источников о большем продвижении Институт считает преувеличенными. В очередной сводке за 13 октября ISW пишет о подтвержденном незначительном продвижении армии РФ в районе Красногоровки и Первомайского.

Российский провоенный телеграм-канал "Рыбарь" утверждает, что армия РФ "ведет сражение за Бердычи" и сообщает о "закреплении наших сил у окраины населенного пункта".

"Просматривается замысел сжать кольцо по всем направлениями вокруг Авдеевского укрепрайона. Прогнозируемо трудности создают мощные бетонные укрепления ВСУ. Враг перебрасывает резервы", — пишет при этом "Рыбарь".

По данным мониторинговых аккаунтов, в районе Авдеевки российская армия уже потеряла значительное количество бронетехники.

Анонимный украинский офицер, который пишет в социальную сеть Х (твиттер) под ником Tatarigami, утверждает, что при атаках на Авдеевку было использовано "необычно большое число бронемашин".

13 октября автор этого аккаунта написал, что сумел идентифицировать в этом районе по меньшей мере 45 российских машин, которые были уничтожены, обездвижены или покинуты.

Данные о том, что армия РФ не смогла достичь значительных успехов в районе Авдеевки, в пятницу подтвердила администрация США.

Наступление российских военных в Донбассе под Авдеевкой не стало сюрпризом и США уверены, что ВСУ отразят эти атаки, заявил в пятницу представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", — цитирует Кирби "Голос Америки" (в российском реестре "иноагентов").

По его утверждению, Россия не бережет жизни своих военных, "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей", в то время как Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные действия, — добавил представитель Белого дома. — Прогресс российских подразделений даже там, где он есть, выглядит очень скудным".

"Информационный вакуум"

Российское военное командование, по-видимому, ограничивает обсуждение наступательных операций вокруг Авдеевки в Донецкой области, чтобы контролировать информационное пространство, считают эксперты американского Института изучения войны.

Два дня назад провоенный блогер Борис Рожин писал: "Это первая за долгое время операция, где командование ВС РФ постаралось создать информационный колпак, минимизируя выход информации в открытый доступ". А телеграм-канал "Два майора" день назад сформулировал так: "Новости из-под Авдеевки будут. Идут тяжелые бои. Пока просили не освещать в деталях". "Да, берут Авдеевку, но новостей у нас нет, потому что военные не хотят заранее говорить, и я их в этом категорически поддерживаю", — комментировал ситуацию военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Военное командование, вероятно, пытается извлечь уроки из прошлых ситуаций и держать под контролем воспринятие своих действий в Украине в российском информационном пространстве, комментирует ISW. Поэтому некоторые провоенные блогеры следуют указаниям Минобороны. Однако эта попытка контроля может спровоцировать негативную реакцию со стороны других блогеров, считают американские эксперты.

"Кремль, вероятно, пытается представить российские наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине", — говорится в обзоре.

В качестве примера авторы приводят заявление российского постпреда в ООН — в пятницу Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление "можно уже формально считать законченным", так как российские войска "перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта".

Украина вряд ли завершит контрнаступление, как утверждает Небензя, контрнаступательные операции, скорее всего, продолжатся и в зимние месяцы, хотя, вероятно, в замедленных темпах и масштабах, отмечает ISW.

Почему важна Авдеевка

Павел Аксенов, военный корреспондент Би-би-си:

Попытка российских войск продвинуться в районе украинского города Авдеевки, которую в российских околовоенных соцсетях называют штурмом, довольно логична с точки зрения общей ситуации на фронте.

Город — центр большого выступа, который вдается в российскую оборону, и срезать его — большое искушение для российского командования. Это позволило бы отодвинуть линию фронта от Донецка. Но еще важнее для российских сил отвлечь украинских военных от других районов — от наступления в Запорожской области и в районе Бахмута.

Саму Авдеевку и ее окрестности украинские войска удерживают с 2014 года. Город (вернее, то, что от него осталось) сейчас представляет собой довольно сильно укрепленный район. Он находится всего в нескольких километрах от Донецка, и взять этот промышленный пригород пророссийские формирования пытались не раз. Одно из обострений случилось в 2017 году.

С начала полномасштабного вторжения город стал местом ожесточенных боев. За годы боевых действий с артобстрелами и авиационными бомбардировками Авдеевка была очень сильно разрушена, город практически лежит в руинах, что осложняет его штурм. Еще один фактор — наличие большого завода, коксохимического комбината, который может одновременно служить и базой, и укрепленным пунктом, штурмовать который очень трудно. Правда, российские войска к нему не прорвались, так что об этом речь не идет.

Штурмовать в лоб сам город российские войска очевидно и не пытаются — судя по местам боев, они хотели бы взять его хотя бы в оперативное окружение, то есть держать под обстрелом линии снабжения. Это сильно усложнило бы оборону. Это можно считать классической тактикой штурма города — его обороноспособность слишком сильно зависит от снабжения.

Однако пока, несмотря на сообщения пророссийских военных блогеров, продвижение российских войск под Авдеевкой более чем скромное. Это укладывается в общую канву российско-украинской войны на этом этапе. Она окончательно перешла в позиционную, и ни одна из сторон не обладает настолько значительным перевесом в силе, чтобы совершить прорыв фронта с выходом на оперативный простор.

Как и на других направлениях, где российские войска пытаются атаковать, российская армия не может собрать достаточно большой ударный кулак чтобы пробить украинскую оборону. Российской армии просто не хватает на это сил и средств.

Возможно, это в скором времени приведет к очередному замиранию фронта — долго и медленно штурмовать укрепрайон можно, только имея большой запас снарядов для артиллерии и достаточное количество орудий. Однако и этого, судя по сообщениям, у российской армии на этом участке нет.

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