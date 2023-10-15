Президент США Джо Байден намерен в ближайшие дни просить Конгресс одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю на сумму "значительно больше", чем 2 млрд долларов, заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS 15 октября.

По словам Салливана, глава Белого дома на предстоящей неделе проведет "интенсивные переговоры с Конгрессом" о необходимости одобрения нового пакета помощи.

Как отмечает агентство Reuters, администрация президента США при запросе бюджета намерена объединить помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы на его одобрение на фоне призывов некоторых республиканцев сократить расходы на поддержку Киева.

На вопрос CBS, будет ли Белый дом запрашивать сумму в 2 млрд долларов, Салливан ответил, что "эта цифра будет значительно выше", не уточнив детали. "Как я уже сказал, она (помощь. - Ред.) обязательно будет включать военное оборудование, необходимое для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины и помощи Израилю в защите в борьбе с террористической угрозой", - заявил Салливан.

Конгресс США не одобрил помощь Украине

Конгресс США 30 сентября утвердил временный бюджет без финансовой помощи для Украины, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства. Демократы предлагали заложить во временный бюджет помощь Киеву на 6 миллиардов вместо 24 млрд долларов, которые просил Байден, но из-за позиции республиканцев помощь Киеву из временного бюджета убрали вовсе.

Представители Белого дома и министерства обороны США с тех пор неоднократно заверяли Украину, что Белый дом продолжает переговоры с Конгрессом, а временное решение не означает прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram