Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные применили дальнобойные ракеты ATACMS, которые украинские власти просили у администрации Джо Байдена с лета прошлого года. Би-би-си рассказывает, что известно об этих ракетах и смогут ли они изменить ситуацию на фронте.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко — "атакамсы" себя показали", — сказал президент Украины в видеообращении.

Перед этим Силы спецопераций Украины сообщили о нанесении ударов по оборудованию российских войск на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске, в результате чего, как утверждается, были уничтожены девять российских вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.

Российская сторона о потерях не сообщает, однако российские военные телеграм-каналы написали о больших потерях и называли ночной удар "одним из самых серьезных" с начала вторжения России в Украину.

Как пишет газета Wall Street Journal, для этого удара Украина впервые применила оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS американского производства. Эти ракеты, в зависимости от типа, имеют дальность до 165 км либо 300 км.

WSJ ссылается на осведомленные источники, которые рассказали, что небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину. Сколько именно, неизвестно.

"Короткая" версия ракеты?

Днем в российских телеграм-каналах появились фотографии, на которых видны обломки ракет и неразорвавшиеся суббоеприпасы, якобы найденные на месте удара по аэродрому Бердянска. Подтвердить подлинность этих фотографий пока не удалось.

Суббоеприпасами называют небольшие бомбы, которые разбрасываются во время срабатывания кассетного боеприпаса — ракеты, бомбы или снаряда. Они увеличивают зону поражения.

На одном из снимков виден небольшой объект, похожий на суббоеприпас М74, который используется в ракете MGM-140 с кассетной боевой частью.

На другом снимке заметна часть ракеты с маркировкой, из которой следует, что она принадлежит самой первой серии — MGM-140A (M39) и была произведена в октябре 1996 года. Если снимок подлинный, то эта ракета имеет дальность до 165 километров, но несет более мощную боевую часть.

Последующие модели этих ракет имеют дальность до 300 километров, но у них менее мощные боевые части.

На сайте Пентагона говорится, что Министерство обороны США разработало программу модернизации ракет ранней версии, в ходе чего, в частности, их дальность увеличится до 300 километров. Однако сколько M39 были модернизированы, неизвестно.

Различные ATACMS



Украина хотела получить оперативно-тактические ракеты ATACMS еще с 2022 года, однако США опасались, что ВСУ будет наносить удары по российской территории, и это может сильно обострить отношения Вашингтона и Москвы.

Вместо этого Украине стали поставлять системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS с ракетами GMLRS, способными поражать цели на расстоянии до 90 километров. Эти же пусковые установки могут запускать ракеты ATACMS.

MGM-140 — семейство ракет, которые могут быть оснащены осколочно-фугасной боевой частью, либо кассетной. Обе подходят для поражения слабо защищенных целей на открытом пространстве, таких как самолеты или вертолеты на аэродроме, позиции артиллерии, батареи ПВО, склады и скопления людей.

Ранняя версия ракеты MGM-140 выпускалась в двух вариантах — MGM-140A или M39 может пролететь всего 165 километров, однако ее боевая часть содержит 950 суббоеприпасов. Более дальняя версия MGM-140B или M39A1 могла лететь на расстояние до 300 километров, но несла всего 300 суббоеприпасов.

Впоследствии США отказались от более мощной, но не очень дальнобойной ракеты, и развитие MGM-140 пошло в сторону улучшения точности.

Ракеты MGM-140 обладают рядом преимуществ по сравнению с тем оружием, которое ВСУ использовало до сих пор.

Во-первых, это дальность. В случае с MGM-140А она составляет не 300, а 165 километров, но и это дальше, чем оперативно-тактические ракеты "Точка У", которые применяли обе стороны конфликта. Радиус действия ракет ATACMS больше, чем у ракет GMLRS, способных поражать цели на расстоянии до 90 километров.

Во-вторых, мощь боевой части. В случае с более ранней версией ракеты ее боевая часть более тяжелая, и это значит, что она может более эффективно поразить цель.

Минусом можно считать сравнительно невысокую точность. Самая ранняя версия ракеты оснащается инерциальной навигационной системой, которая дает круговое вероятное отклонение (то есть радиус круга с центром в цели, в который в результате может попасть ракета) в 250 метров.

Однако c учетом мощной боевой части и целей, против которых обычно используется такая ракета, подобная точность не является большой проблемой.

Инерциальная навигационная система более устойчива к противодействию системам радиоэлектронной борьбы. РЭБ обычно воздействует либо на радиосигнал, по которому управляется ракета, либо на сигнал навигационного спутника. Инерциальная система не использует радиосвязь, и воздействовать на нее гораздо трудней.

Что может изменить ATACMS?

Когда в 2022 году Украина получила из США системы HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, то их стали применять в рамках определенной тактики. ВСУ поражали ракетами военные склады, нарушая таким образом снабжение частей на фронте, в первую очередь артиллерийских.

Это сильно осложнило логистику, поскольку российским тыловикам пришлось перестраивать систему снабжения, опираясь на систему большого числа мелких складов на удалении от линии фронта. Это потребовало увеличить количество грузовиков, персонала и так далее.

Этого ВСУ смогли добиться небольшим числом пусковых установок.

Главный фактор, который привел к успеху эту кампанию — последовательность ударов и концентрация на определенной цели.

Поэтому говорить о том, что у Украины появилось какое-то чудо-оружие, которое может изменить ход войны, нельзя. Один-два удара по авиационным объектам не смогут изменить ситуацию. Это можно сделать лишь, последовательно нанося удары по целям, связанным неким единым смыслом.

Характеристики ATACMS вряд ли позволят поражать хорошо укрепленные цели: даже если Украина получит более дальнюю версию ракеты и сможет добить ей до Крымского моста, то осколочно-фугасная или кассетная боевая часть не будет эффективной против массивных бетонных конструкций.

Поэтому более вероятно, что ВСУ будет стараться поражать такими ракетами крупные, но плохо защищенные цели на открытом пространстве. Например, позиции ПВО или артиллерии, аэродромы, склады и, возможно, личный состав российских частей.

У России есть комплексы ПВО, способные бороться с баллистическими ракетами. Например, С-400. Однако до сих пор они не сталкивались с такими ракетами, и, вероятно им придется организовывать оборону иначе с учетом новых угроз.

Сколько ракет может получить Украина, неизвестно.

Комбинированные удары

Кроме ATACMS, Украина рассчитывает получить в ближайшее время другие боеприпасы — планирующие авиабомбы Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью стрельбы до 150 километров.

Они представляют собой высокоточную планирующую авиабомбу GBU-39, модифицированную для пуска с земли при помощи ракетной части боеприпаса M26. Он был разработан для пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у украинцев и которые также могут запускать ракеты ATACMS.

GLSDB отличаются от ATACMS. Во-первых, их боевая часть предназначена для поражения укрепленных целей (бомба может пробить до одного метра железобетона). Они используют систему спутниковой навигации для наведения на цель.

Кроме того, это сравнительно недорогое оружие — GLSDB производится на основе двух уже существующих боеприпасов, запасы которых сравнительно велики.

С учетом других средств поражения — крылатых ракет Storm Shadow (SCALP) или противорадиолокационных авиаракет AGM-88 HARM, которые уже использует Украина, не исключено, что ВСУ сможет наносить комбинированные удары, в которых свойства одного оружия отличаются от другого. Отражать такие удары сложнее.

Россия уже использует комбинированные удары, обстреливая, например, Украину крылатыми ракетами и дронами. Еще сложнее отражать удары, в который участвуют крылатые и баллистические ракеты.

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