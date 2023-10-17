Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ объявило, что в ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по аэродромам в Луганске и Бердянске, которые заняты российскими войсками.

В сообщении, которое цитирует "РБК-Украина", говорится, что были нанесены удары по вертолетам и оборудованию аэродромов. Какие цели были поражены, не уточняется.

В утренней сводке Генштаба ВСУ, в свою очередь, сообщается без уточнения подробностей о четырех ударах по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, в результате которых, в числе прочего, "были поражены два вертолета на посадочных площадках" и склад боеприпасов.

Жители Бердянска, оккупированного российскими войсками, отмечает "РБК-Украина", писали в соцсетях о взрывах и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома.

Силы специальных операций (ССО) Украины утверждают, что в результате атаки на аэродромы были уничтожены девять вертолетов, пусковая установка ПВО, спецтехника и склад боеприпасов, повреждены взлетно-посадочные полосы. Десятки человек погибли или получили ранения, заявили в ССО.

По версии российского провоенного телеграм-канала Colonelcassad, а также канала Grey Zone, связанного с ЧВК "Вагнер", ВСУ могли ударить по аэродрому в Бердянске дальнобойными ракетами ATACMS, о поставках которых Украине власти США официально не объявляли, но намекали на такую возможность. Дмитрий Рогозин — член Совета Федерации от аннексированной Запорожской области — также считает, что в Бердянске применили ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая днем 17 октября в своем телеграм-канале о заседании Ставки главнокомандующего, упомянул тех, "кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле". "Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", — заявил Зеленский.

Минобороны РФ сообщения об ударах по аэродромам в Бердянске и Луганске пока никак не прокомментировало.

В независимых источниках подробной информации об этих ударах на момент публикации не было.

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