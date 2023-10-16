В ночь на 16 октября российские военные запустили по территории Украины ракеты и беспилотники-камикадзе, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Российские войска запустили одну баллистическую ракету "Искандер М" и пять управляемых авиационных ракет Х-59, а также 12 дронов типа "Шахед-136/131", заявило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские военные сбили две ракеты Х-59 и 11 беспилотников.

По данным военных, ПВО сработала в Кропивницком Кировоградской области, Миргороде Полтавской области, Хмельницком и Староконстантинове Хмельницкой области.

В Полтавской области обломки ракеты повредили несколько частных домов, сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. По предварительной информации, в результате атак пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок. Их госпитализировали.

В Днепропетровской области одну из ракет сбили военные оперативного командования ВСУ "Восток", другая упала на территории Днепровского района, рассказал глава области Сергей Лысак. Другие подробности атаки он не сообщил.

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