В ближайшие дни в сектор Газа может быть разрешен въезд около 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Израиль отключил в Газе электричество, частично перекрыл подачу воды и прекратил поставки продуктов питания и медикаментов после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.

В результате соглашения между США и Египтом были разрешены некоторые поставки через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах.

Но гуманитарные организации предупреждают, что этого будет недостаточно.

Абир Этефа из Всемирной продовольственной программы заявил, что ситуация на территории становится очень сложной: "Запасы еды и воды заканчиваются. Многие пекарни уже не работают".

Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил Би-би-си, что до начала войны в Газу въезжало около 500 грузовиков в день.

Около 1,2 миллиона человек, проживающих на этой территории, еще до 7 октября полагались на продовольственную помощь от БАПОР.

"В секторе Газа многие живут очень бедно. И до войны ситуация была отчаянной, а теперь она становится трагической", — сказала Джульетта Тума, пресс-секретарь ООН в Аммане.

Соглашение о доставке ограниченного количества помощи через контрольно-пропускной пункт Рафах было достигнуто в среду президентами США Джо Байденом и Египта Абдулом Фаттахом Сиси.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в среду, что Израиль не будет препятствовать поставкам из Египта гражданскому населению на юге сектора Газа.

Однако его правительство согласилось на доставку только продовольствия, воды и медикаментов, но не других необходимых грузов, таких как топливо.

В докладе ООН по сектору Газа говорится, что топливо является необходимостью, а его нехватка усугубляет проблему нехватки воды, поскольку без него не могут работать опреснительные установки и водяные насосы.

Филипп Лаззарини сказал, что если не будет доставлено топливо, потребуется еще много грузовиков для перевозки воды.

Соглашение о помощи дает крупицу надежды миллионам жителей Газы. До этих переговоров было неясно, как какая-либо помощь может быть доставлена гражданскому населению.

Однако Израиль заявил, что не позволит транспортировку какой-либо помощи через свою территорию до тех пор, пока заложники, удерживаемые ХАМАС, не будут освобождены.

Пока грузовики с гуманитарной помощью еще не пересекли контрольно-пропускной пункт Рафах в сектор Газа.

В интервью Би-би-си министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что это произошло потому, что переход подвергся четырем бомбардировкам с воздуха и что не было разрешения на безопасный проезд грузовиков в сектор Газа.

"Я хотел бы надеяться, что удастся выяснить, почему и кто обстреливает КПП", — сказал он.

Точные сроки доставки помощи тем, кто в ней нуждается, остаются неясными. Дорогу, проходящую через контрольно-пропускной пункт Рафах, необходимо восстановить, прежде чем на нее смогут въехать грузовики.

В среду президент США Джо Байден заявил, что первые грузовики могут въехать в Газу уже в пятницу.

Но Мохсен Сархан из Египетского продовольственного банка предупредил, что время, как и запасы, на исходе. Он сказал, что 120 грузовиков готовы доставить помощь и ждут на границе безопасного проезда.

"Мы очень злимся, потому что знаем, что у людей там закончилась вода. У них закончились даже мешки для трупов. У них закончилось все".

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