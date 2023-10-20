Десять лет назад китайский председатель Си Цзиньпин затеял свой главный международный проект — новый Шелковый путь. Он хотел превратить Китай из региональной державы, играющей по западным правилам, в международного игрока, который определяет правила наравне с США и Европой. Но вышло совсем по-другому. Си разошелся с Западом и сошелся с "дорогим другом" — российским президентом Владимиром Путиным.

За десять лет Китай потратил 1 триллион долларов на строительство дорог, мостов и плотин в небогатых странах, подключившихся к программе "Один пояс — один путь". Он снискал их расположение и загнал их в долги, однако заявленная цель не приблизилась, а отдалилась.

Вместо взаимовыгодного миропорядка вышел конфликт с Западом, который подорвал глобализацию и поставил планету на грань новой холодной войны. Итог этого десятилетия наглядно продемонстрировал юбилейный саммит "Один пояс — один путь" на этой неделе в Пекине.

Десять лет назад на одной сцене с Си стояли лидеры крупных европейских государств — Италии, Испании, Польши, Греции. А целями программы были официально объявлены "объединение всех государств в гармонии и мире, сотрудничество между Востоком и Западом, солидарность, равенство и доверие".

На этот раз из 27 лидеров ЕС в Пекин приехал только венгерский премьер Виктор Орбан — белая ворона европейской политики и главный союзник Путина в Европе. А перед самым саммитом с нового Шелкового пути свернула Италия — единственный участник китайской программы из числа развитых демократических стран "Большой семерки".

Без европейцев "Один пояс" оставил заявленные десять лет назад претензии на "солидарность и равенство" и превратился в чисто китайский клуб с четкой иерархией.

Тщательная хореография торжественного мероприятия на этой неделе не оставила сомнений: Си в этом клубе главный, Путин — его почетный гость. Остальным отведено место вассалов. Вот как это выглядело:

Chinese President Xi Jinping hosted a welcome banquet in Beijing on Tuesday evening for guests attending the third Belt and Road Forum for International Cooperation pic.twitter.com/ygPmvHhuWk — Yan Xiusheng 延秀生 (@YXiusheng) October 18, 2023

Особое место России

У Путина особое место в новых альянсах Си.

Подвластная ему Россия — один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ядерная держава и крупнейший производитель нефти, газа и оружия. Если она перейдет на орбиту Запада, как это было после развала СССР, Китай в своем противостоянии с США останется в одиночестве, без дешевых энергоресурсов и военной поддержки, говорят эксперты.

Поэтому Си готов терпеть неудобства, вызванные дружбой с Путиным, и фактически поддерживать его вторжение в Украину, несмотря на то, что оно подрывает экономику Европы — главного китайского рынка сбыта — и разгоняет цены на энергоносители и продовольствие, от чего в первую очередь страдают как раз бедные страны.

"Пекин и Москву сближает общее желание повысить свое влияние в мире за счет снижения роли США и их союзников из числа демократических стран. И Пекин, и Москва уверены, что Вашингтон при поддержке союзников стремится к их военной изоляции, хочет подорвать политическую стабильность „цветными революциями", а экономику — санкциями", — пишут эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Они выделяют несколько причин, по которым у Китая сложились близкие отношения с Россией.

"Пекин рассчитывает заработать очки на способности и готовности России использовать ее политическое, экономическое, военное и пропагандистское влияние на достижение целей, которые совпадают с китайскими", — пишут они.

Кремль продает друзьям дешевый газ, а врагам — отключает его. Оружием, наемниками, кибератаками и пропагандой Кремль поддерживает дружественные режимы и дестабилизирует противников. А главный враг у Путина и Си общий — США.

Новый шелковый Путин

Одна из главных скреп нового союза Китая и России — личные отношения их руководителей. "Дорогой друг" — их традиционное обращение друг к другу.

Си встречался с Путиным уже сорок с лишним раз — вдвое больше, чем с любым другим мировым лидером. Он вдвое чаще ездил в Россию, чем в любую другую страну мира.

Между стареющими лидерами много общего: оба выстроили авторитарные вертикали власти, оба жестко давят несогласных, оба претендуют на пожизненное правление, оба числят себя собирателями земель.

А с началом войны против Украины их альянс только укрепился, не в последнюю очередь потому, что роли в нем окончательно распределены. Путин — младший партнер в тандеме.

Российский президент обычно не расшаркивается и за словом в карман не лезет, но в адрес Си ничего кроме лести себе не позволяет.

"У наших китайских друзей, у Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас", — хвалил Путин достижения программы "Один пояс" на встрече с Си в Пекине на этой неделе.

Россия и раньше была слабее Китая, а теперь полностью зависит от него, порвав связи с Западом. Тем крепче союз с Пекином, отмечает профессор калифорнийского Claremont McKenna College Миньсинь Пей.

"Война в Украине ухудшила положение и России, и Китая, и теперь они нуждаются друг в друге даже больше, чем раньше. Издержки Китая от дружбы с Россией пока перевешивают выгоды, но Си еще не готов отказаться от поддержки Путина", — уверен он.

"Новая стратегия Китая — удержать Россию в игре как можно дольше. Чем слабее Россия, тем больше у Китая причин поддерживать ее. В альтернативном сценарии Китай в одиночку противостоит США и их союзникам. Си готов на все, чтобы избежать такого развития событий", — пишет Пей в колонке для Bloomberg.

Глобальный Юг и китайский "Анти-Запад"



Китай так и не приняли играть на равных с западными странами в высшей лиге развитых государств, и теперь он создает свою альтернативную лигу, в которой о равенстве нет речи. Китай в ней — главный и единственный арбитр. Под эту цель Си Цзиньпин теперь перестраивает все свои международные проекты.

В августе Си переформатировал аморфный клуб БРИКС в "анти-Запад" под единым и направляющим началом Китая и пригласил в него новых членов, включая богатые сырьевые страны Ближнего Востока, в надежде разделить бремя расходов. А октябрьский форум "Один пояс — один путь" подтвердил новый внешнеполитический курс на объединение всех недовольных гегемонией США под крылом Пекина.

Эти развивающиеся страны все чаще называют Глобальным Югом (Global South) в противопоставление Западу как группе богатых демократий, географически разбросанных по всей планете от Америки до Японии и Австралии.

"Китай, похоже, придает все больше значения программе „Один пояс" как важному инструменту в соперничестве с США", — отмечает эксперт американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) Дэвид Сакс.

"Китай наверняка использует эту программу, чтобы заручиться поддержкой Глобального Юга в надежде создать противовес Америке как архитектору существующего миропорядка".

Скрепы вместо мостов



За последние 10 лет Китай потратил 1 трлн долларов на покупку VIP-места на мировой арене. Отдача вышла сомнительной, и отныне программа "Один пояс" будет выглядеть иначе. Тратить будут меньше и на другое.

"Эпоха мегапроектов „Одного пояса" закончилась. Сама программа никуда не денется, но второе десятилетие будет выглядеть решительно иначе", — прогнозирует Дэвид Сакс.

"Согласно некоторым оценкам, более трети всех проектов в рамках этой программы столкнулись с трудностями. Китайские банки на своей шкуре познали тяготы кредитования инфраструктуры, особенно в небогатых странах".

За последние три года почти 100 млрд долларов кредитов были списаны или реструктурированы. Ковид и нападение России на Украину охладили мировую экономику, многие бедные страны оказались не в состоянии обслуживать долги, а Китай особенно активно кредитовал как раз их. Шри-Ланка, Пакистан и Замбия уже попросили о списании или отсрочке.

Да и в самом Китае денег поубавилось из-за перманентного кризиса, в результате которого прежние темпы роста на 10-15% в год давно ушли в историю, а текущие скромные 5% постоянно под вопросом.

В новых условиях Китай решил пересмотреть приоритеты программы "Один пояс — один путь" и сосредоточиться на новой экономике: цифровые услуги, интернет-торговля, связь, зеленая энергетика и транспорт.

Сотрудничество в этих сферах позволит Китаю экспортировать собственные стандарты и правила регулирования интернета, общественной жизни, искусственного интеллекта и других технологий.

Китай решил, что инфраструктура современного Шелкового пути — это не порты, железные дороги и автострады, а интернет и обмен опытом управления подвластной территорией, совместные учения полиции, тренинги для сотрудников государственных СМИ и поставки камер наружного наблюдения.

Они намного дешевле гигантских бетонных сооружений и гораздо эффективнее в деле продвижения китайских ценностей в противовес западным.

"Смена приоритетов „Одного пояса" не означает, что отдача будет меньше. „Мягкие связи" столь же эффективно способны создать серьезные конкурентные преимущества для китайских компаний, а заодно и распространить китайские стандарты ведения бизнеса и госуправления", — отмечает Дэвид Сакс из Council on Foreign Relations.

Запад понял угрозу и озаботился собственной программой для Глобального Юга. Евросоюз готовит свой саммит, а "Большая семерка" с подачи США на последней встрече в Хиросиме затеяла общий проект финансирования инфраструктуры в небогатых странах.

Китайцы высмеяли этот проект.

Цель Запада — выиграть конкуренцию у Китая, а не помогать бедным странам, сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

"Конкуренция должна быть не взаимоисключающей, а взаимовыгодной", — сказал Ван И на завершающей пресс-конференции форума "Один пояс".

"Лучше соревноваться в том, кто построит больше дорог, мостов, школ, больниц и стадионов в небогатых странах".

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