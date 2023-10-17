Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь", сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

Сообщается, что на полях форума Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Таиланда и Пакистана.

Всего Пекин пригласил на мероприятие, посвященное развитию международной инфраструктуры, представителей 130 государств мира (преимущественно из Азии, Африки и Латинской Америки). Инициатива "Один пояс — один путь" была предложена китайским лидером 10 лет назад, отмечает агентство Reuters.

Для Путина это второй зарубежный визит после того, как в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

В начале этой недели Путин посетил Бишкек, где принял участие в саммите лидеров стран СНГ. Ни Китай, ни Кыргызстан не подписали Римский статут о создании МУС, который обязал бы власти этих стран арестовать российского президента.

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