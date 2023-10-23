Редактор "Идель.Реалии", татаро-баширской службы "Радио Свобода", Алсу Курмашева отправлена в СИЗО. В понедельник, 23 октября, Советский районный суд Казани арестовал журналистку до 5 декабря, сообщают "Радио Свобода" и "Идель.Реалии".

Тем самым суд отказался удовлетворить запрос адвоката, ходатайствовавшего о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Заседание по просьбе следствия проходило в закрытом режиме, отмечается далее.

"Мы глубоко разочарованы результатом сегодняшних слушаний" — цитирует "Радио Свобода" слова исполняющего обязанности президента медиакорпорации Джеффри Гедмина. Он призвал "немедленно освободить Алсу, чтобы она могла вернуться к своей семье".

Гражданка РФ и США Алсу Курмашева, постоянно проживающая в Праге, была задержана 18 октября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". При этом в списках "иноагентов" в личном качестве она не фигурирует.

Согласно УК РФ, Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы. Журналистка с начала июня не могла покинуть Россию. Она приехала в страну 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была временно задержана в аэропорту Казани. Спецслужбы изъяли у Курмашевой оба ее паспорта, а суд оштрафовал ее за то, что она не зарегистрировала свой второй паспорт в российских органах власти. С тех пор Курмашева находилась в РФ, ожидая возвращения документов.

Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году и на тот момент касался только некоммерческих организаций. Позднее к ним добавились СМИ (2017 год), физические лица (2020 год), незарегистрированные общественные объединения (2021 год).

Всего в российском реестре "иноагентов" на сегодняшний день значатся более 500 организаций и физических лиц. "Радио Свобода" и ее проекты были внесены министерством юстиции России в списки "СМИ-иноагентов" в 2017 году. Медиакомпания не признала правомочность этого решения.

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