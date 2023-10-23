Министерство образования Израиля намерено удалить любые упоминания о выступающей в защиту климата шведке Грете Тунберг из учебных программ страны. Как поясняет вечером в воскресенье, 22 октября, израильская газета The Jerusalem Post, поводом для этого стал опубликованный девушкой 20 октября в соцсети X пост в поддержку палестинцев и сектора Газы.

"ХАМАС — это террористическая организация, несущая ответственность за убийство 1400 невинных израильтян, включая детей, женщин и пожилых людей, а также похищение и насильственную отправку в Газу более 200 человек, — цитирует газета заявление Минобразования. — Такая позиция лишает ее права быть примером для подражания в сфере образования и нравственности, и она больше не может вдохновлять израильских студентов и служить их образованию".

На фото, которое сопровождало пост Тунберг, она сама и три ее единомышленницы держали плакаты со словами: "Поддерживаем Газу", "Эта еврейка поддерживает Палестину" и другими. "Миру нужно возвысить голос и призвать к немедленному прекращению огня, к справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", — говорилось в сообщении экоактивистки.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

Реакция Сети на пост Тунберг в поддержку Палестины

Этот пост вызвал бурную реакцию в Сети. Так, к 23 октября под ним было около 218 тысяч лайков. В то же время некоторые пользователи утверждали в комментариях, что Тунберг поддерживает террористическую организацию "Исламское государство". Один юзер опубликовал карикатуру, на которой шведка грозит пальцем мужчине, волочащему по земле черный пластиковый пакет, из которого виднеются детские руки и ноги и течет кровь. "Как вы смеете пользоваться… пластиковыми пакетами? Нам нужно спасти мир!" — говорит девушка на этом рисунке.

По данным The Jerusalem Post, около ста израильских экоактивистов написали Тунберг открытое письмо с осуждением ее высказываний и призвали ее "вновь взглянуть на зверства ХАМАС".

21 октября сама Тунберг указала в посте в соцсети X, что опубликованное ею ранее сообщение должно быть прочитано с учетом того, что она, само собой, "осуждает ужасные атаки ХАМАС".

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