Во вторник китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило о снятии Ли Шанфу с должности — без объяснения причин. Это произошло после нескольких недель всевозможных спекуляций по поводу судьбы генерала: Ли не появлялся на публике с конца августа. Решение о его отстранении было одобрено Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

Ли Шанфу стал вторым министром, внезапно смещенным с поста после начала в октябре прошлого года третьего срока пребывания Си Цзиньпина на посту лидера партии. В июле Цинь Гана сменил на посту министра иностранных дел его предшественник Ван И, и перед тем Цинь также на какое-то время исчез из публичного пространства. Причина отстранения Цинь Гана от должности до сих пор неизвестна.

Отставка Ли Шанфу случилась всего за несколько дней до визита делегации Пентагона в Пекин на региональный форум по безопасности, который призван придать новый импульс военному диалогу на высоком уровне между двумя сторонами.

В отличие от своих западных коллег, министры иностранных дел и обороны Китая в основном следят за исполнением решений партии и сами не принимают важных решений во внешней и оборонной политике. Однако и Ли, и Цинь — государственные советники, то есть занимают высокие должности в Госсовете, кабинете министров Китая.

65-летний Ли Шанфу был публичным лицом Народно-освободительной армии Китая и членом Центральной военной комиссии — руководящего органа НОАК.

Ли находится под американскими санкциями, связанными с его контролем за закупками оружия у России, и ему запрещен въезд в США. С тех пор Китай прекратил контакты с американскими военными, в основном в знак протеста против продажи американского оружия Тайваню, но также подразумевая, что Вашингтон должен отменить санкции против Ли, которые Пекин не признает.

Пока неясно, предвещает ли отставка Ли дальнейшие перестановки в вооруженных силах, где ведется самая значительная модернизация за всю историю Китая. Си Цзиньпин поставил задачу превратить НОАК в ведущую боевую силу мира к 2049 году, что означает достижение паритета с США.

О том, кто заменит Ли Шанфу на посту министра обороны, пока ничего не известно.

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