Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из западных лидеров встретился с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и отметил тяжелейшие последствия этого нападения не только для израильтян, но и для палестинцев. "Это нападение стало катастрофой и для палестинцев", — сказал он в ходе посещения города Рамалла на Западном берегу реки Иордан во вторник, 24 октября.

Будущее палестинцев зависит от решительности их борьбы против терроризма, подчеркнул Макрон, отметив, что ничем не возможно оправдать страдания гражданского населения в секторе Газа. "Палестинская жизнь так же ценна, как французская и израильская", — указал он.

Со своей стороны Махмуд Аббас призвал Макрона положить конец "агрессии" Израиля против Газы. "Мы призываем вас, президент Макрон, прекратить эту агрессию", — сказал он после переговоров с французским президентом. Макрон после посещения Рамаллы направился в столицу Иордании Амман для переговоров с королем Абдаллой II.

Ранее французский президент встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Исааком Херцогом. После этих переговоров Макрон призвал к созданию международного альянса в борьбе против ХАМАС.

"Франция готова к тому, чтобы международный альянс против джихадистской группировки "Исламское государство", который мы создали для операций в Ираке и Сирии, был задействован и против ХАМАС", — заявил он.

Боевики ХАМАС 7 октября совершили с территории сектора Газа масштабное нападение на Израиль, в результате которого, по данным израильской стороны, погибли более 1400 человек и еще более 220 были захвачены в качестве заложников. Израиль отреагировал массированными авиаударами по сектору Газа и готовится к наземной операции в этом регионе с целью уничтожения ХАМАС.

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