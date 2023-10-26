Словакия якобы больше не может оказывать военную помощь Украине, потому что ей нужно сохранить собственную обороноспособность. Об этом заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на Teraz.sk.

Он уверяет, что у Братиславы нет возможности передавать вооружение Киеву, но она планирует "пролонгировать" оказание гуманитарной помощи.

"Речь, вероятно, больше не будет о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то [надо понимать что] она больше не имеет больших возможностей для оказания военной помощи оружием", - утверждает чиновник.

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что он сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен о прекращении военной помощи Украине.

Он заявил, что Словакия будет сосредоточена на гуманитарной помощи.

Ранее Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как говорил во время избирательной кампании. Он заявил, что пусть Украина и Россия лучше "10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга".

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