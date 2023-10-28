В ночь на субботу, 28 октября, в результате авиаудара Израиля по сектору Газа был убит глава воздушных сил ХАМАС Асем Абу Ракабе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую армию ЦАХАЛ.

По словам военных, Абу Ракабе отвечал за управление беспилотниками, парапланами, системами воздушного обнаружения и противовоздушной обороны террористической группировки.

ЦАХАЛ утверждает, что он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении атаки ХАМАС 7 октября. Он руководил террористами, проникшими на юг Израиля на парапланах, а также атаками беспилотников на наблюдательные пункты ЦАХАЛ.

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что боевики в Газе готовы противостоять израильским атакам "в полную силу", сообщает Reuters.

Группировка ХАМАС заявила, что ее боевики вступили в столкновения с израильскими войсками в районах вблизи границы с Израилем после того, как израильские военные сообщили о "расширении" наземной операции в секторе Газа.

Кроме того, в секторе Газа отключены интернет и телефонная связь. По словам Красного полумесяца Палестины и телекоммуникационных компаний, это является результатом бомбардировок Израиля.

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