В Нью-Йорке полиция задержала несколько сот участников акции протеста против израильских авиаударов по сектору Газа, которая была организована нью-йоркской еврейской группой Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"). Полиция вечером в пятницу, 27 октября, сообщила о как минимум 200 задержаниях. В то же время организаторы акции, проходившей на центральном железнодорожном вокзале Нью-Йорка, сообщили о более чем 300 задержаниях.

На вокзале выстроились длинные ряды молодых людей в наручниках, на футболках которых было написано "Not in our name" ("Не от нашего имени") и призывы к незамедлительному прекращению огня. Несколько тысяч участников акции заблокировали всю территорию вокзального холла. Сами организаторы назвали случившееся "крупнейшей акцией гражданского неповиновения в Нью-Йорке за последние 20 лет".

Раввины зажгли свечи к еврейской субботе, дав тем самым старт протестной акции. "Шаббат — обычно день отдыха, но мы не можем себе позволить себе отдыхать, пока от нашего имени творится геноцид. Жизни палестинцев и израильтян тесно переплетены, и безопасность для всех может быть достигнута лишь путем справедливости, равноправия и свободы", — говорится в заявлении раввина Мей Йе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС — группировки, которую США и Евросоюз объявили террористической, — 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль, в результате которого, согласно израильским данным, погибли более 1400 человек и еще около 220 были захвачены в заложники. Это вторжение считается самой массовой расправой над мирным населением за всю историю современного израильского государства.

С тех пор Израиль наносит ответные массированные удары по сектору Газа. По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов погибли уже не менее 7326 человек, в том числе 3038 детей и 1792 женщины. Это самое высокое число жертв с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке покинул сектор Газа в 2005 году. Данные палестинской стороны о потерях невозможно подтвердить из независимых источников.

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