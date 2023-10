В Нью-Йорке полиция задержала несколько сот участников акции протеста против израильских авиаударов по сектору Газа, которая была организована нью-йоркской еврейской группой Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"). Полиция вечером в пятницу, 27 октября, сообщила о как минимум 200 задержаниях. В то же время организаторы акции, проходившей на центральном железнодорожном вокзале Нью-Йорка, сообщили о более чем 300 задержаниях.

На вокзале выстроились длинные ряды молодых людей в наручниках, на футболках которых было написано "Not in our name" ("Не от нашего имени") и призывы к незамедлительному прекращению огня. Несколько тысяч участников акции заблокировали всю территорию вокзального холла. Сами организаторы назвали случившееся "крупнейшей акцией гражданского неповиновения в Нью-Йорке за последние 20 лет".