Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопросы журналистов после встречи с родственниками заложников, взятых группировкой ХАМАС.

Он заявил, что продолжающаяся наземная операция в секторе Газа является вторым этапом войны с "очень четкими целями".

Нетаньяху отметил, что израильские сухопутные силы вошли на территорию, которую он назвал "оплотом зла" (имея в виду сектор Газа), чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой.

Нетаньяху сказал, что израильские солдаты и командиры "сейчас находятся в секторе Газа, они дислоцированы повсюду".

"Это будет долгая и трудная война. Мы победим. Победа будет за нами", — заявил Нетаньяху.

Он также отверг обвинения в военных преступлениях в адрес Израиля. С подобными утверждениями выступают некоторые лидеры мусульманских стран мира, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (он говорил об этом в субботу во время митинга солидарности с палестинцами с Стамбуле).

На своей пресс-конференции Нетаньяху не называл каких-либо имен, но заявил: "Не надо нас обвинять нас в военных преступлениях. Если вы думаете, что можете обвинять наших солдат в военных преступлениях, это лицемерие. Мы самая моральная армия в мире".

Он отметил, что ЦАХАЛ принимает меры предосторожности для защиты гражданского населения, и обвинил ХАМАС в совершении преступлений против человечности, поскольку, по его словам, группировка использует свой народ в качестве живого щита.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с начала израильских бомбардировок в секторе было убито более 7,6 тыс. человек. В пятницу Всемирная организация здравоохранения заявила, что 40% погибших — дети.

В результате нападения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября были убиты более 1,4 тыс. израильтян, большинство из них — мирные жители, в том числе женщины и дети. Боевики ХАМАС также взяли большое число израильтян в заложники.

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