Папа римский Франциск настоятельно призвал к прекращению огня в секторе Газа из гуманитарных соображений.

"Прекратите огонь, остановитесь, братья и сестры, война - это всегда поражение, всегда, всегда!" - заявил понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 29 октября.

Франциск указал на необходимость открыть возможность для поставок гуманитарной помощи. Он также вновь потребовал немедленно освободить заложников, удерживаемых боевиками радикального исламистского движения ХАМАС, которое признано террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле.

Сунак и Макрон подчеркнули важность гуманитарной помощи Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон в этот же день провели телефонный разговор, посвященный решению Израиля расширить наземные операции в секторе Газа.

"Лидеры подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи Газе. Они договорились совместно работать как над доставкой необходимых продуктов питания, топлива, воды и медикаментов тем, кто в них нуждается, так и над эвакуацией иностранных граждан", - говорится в заявлении офиса британского премьера.

Сунак и Макрон "выразили общую обеспокоенность риском эскалации в регионе, в частности, на Западном берегу реки Иордан", отмечается в заявлении. Они "согласились, что важно не забывать о долгосрочном будущем региона и, в частности, о необходимости решения конфликта путем создания двух государств".

По данным офиса французского президента, лидеры в ходе беседы также подтвердили право Израиля на самооборону в рамках международного права.

США призвали различать гражданских и боевиков ХАМАС в Газе

Израиль должен сделать все возможное для защиты мирных жителей сектора Газы, проводя различие между боевиками ХАМАС и гражданскими лицами, заявил в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести 29 октября новый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Салливана, в ходе беседы глава Белого дома вновь изложит позицию Вашингтона о необходимости защиты мирного населения.

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