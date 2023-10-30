Армия обороны Израиля в ночь на 30 октября нанесла удары по 600 объектам движения ХАМАС, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. Были атакованы "склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы, используемые террористической организацией ХАМАС", отмечается в заявлении.

В ходе столкновений с террористами в секторе Газа военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки боевиков, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать военнослужащих. Кроме того, израильская армия нанесла воздушный удар по зданию в секторе Газа, где были сосредоточены более 20 членов ХАМАС.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные фотоснимки со спутников сообщил, что израильские военные продвинулись примерно на три километра вглубь сектора Газа. Вместо полномасштабного военного вторжения израильское военное руководство, по всей видимости, сделало выбор в пользу постепенного расширения наземной операции с целью уничтожения террористической организации ХАМАС, отмечают журналисты.

Израильская газета Times of Israel в связи с этим сообщает со ссылкой на американский источник, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа соответствует рекомендациям США. По словам собеседника издания, правительство Израиля в настоящее время также выступает против полномасштабной наземной операции в Газе, поскольку это "может подвергнуть риску жизни заложников, находящихся в плену у ХАМАС".

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