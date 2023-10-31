Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, которая находится на территории аннексированной части Донецкой области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Подозреваемые являются российскими военнослужащими-контрактниками с Дальнего Востока. В СК РФ не уточнили их имена, возраст и регион, откуда они прибыли.

Убийство девяти человек, в числе которых были двое детей, произошло в ночь на 28 октября. Жертвами преступников оказались члены одной семьи, которые незадолго до этого отмечали день рождения в частном жилом доме. Они были застрелены ночью, когда спали.