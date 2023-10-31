Лидеры Израиля заявили, что ХАМАС будет стерт с лица земли, а сектор Газа никогда уже не будет прежним. "Каждый член ХАМАС — мертвец", — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как боевики этой группировки в ходе беспрецедентного нападения на Израиль убили более 1400 человек. Позднее он же поклялся, что "машина террора" и политическая структура ХАМАС будут демонтированы.

Израиль заявил, что расширяет наземную операцию в секторе Газа именно для достижения обозначенных задач. Израильтяне также уверяют, что как только они убедятся в том, что ХАМАС полностью побежден, они из сектора Газа уйдут. Например, министр обороны Йоав Галант сказал, что Израилю необходимо обеспечить "новый режим безопасности", но он не намерен отвечать за повседневную жизнь людей в Газе.

Если цель операции "Железные мечи" именно такова, то она существенно более амбициозна, нежели любые прежние военные операции Израиля в Газе, и на ее достижение могут потребоваться несколько месяцев. Но реалистична ли такая цель, и может ли военное командование обеспечить ее достижение?

Вторжение в сектор Газа автоматически означает бои в плотной городской застройке и несет огромный риск для гражданского населения сектора, которое насчитывает более двух миллионов человек. Власти в Газе, контролируемые ХАМАС, говорят, что более 8000 мирных жителей уже погибли, а еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) стоит дополнительная и очень непростая задача по спасению 239 заложников, удерживаемых в неизвестных местах на территории сектора Газа.

"Я не думаю, что Израиль сможет ликвидировать каждого члена ХАМАС, потому что это означало бы уничтожение самой идеи радикального ислама, — говорит военный аналитик Амир Бар Шалом из Армейского радио Израиля. — Но его можно ослабить настолько, чтобы он потерял все свои операционные возможности".

Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС в Газе. В свое время он был освобожден из израильской тюрьмы в обмен на солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита (Фото: Getty Images)

Ослабление ХАМАС может быть более реалистичной целью, нежели его полный демонтаж. Однако Израиль воевал с группировкой уже четыре раза, но так и не сумел добиться прекращения ракетных обстрелов своей территории из сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что главная цель операции состоит в том, чтобы лишить ХАМАС военного потенциала, который давал бы ему возможность "угрожать Израилю или убивать израильских граждан".

Майкл Мильштейн, руководитель форума палестинских исследований Тель-Авивского университета, согласен, что уничтожить ХАМАС будет очень сложно. По его мнению, было бы наивным считать, что можно искоренить идеологию, лежащую в основе деятельности этой группировки, которая возникла как палестинское ответвление организации "Братья-мусульмане". Последняя, в свою очередь, оказала огромное влияние на исламистские движения по всему миру.

Военное крыло ХАМАС насчитывает более 25 тысяч человек. При этом, по словам Мильштейна, в группировке состоят еще 80-90 тысяч человек, которые обеспечивают ее социальную инфраструктуру.

В конечном счете, ситуация такова, что, как сказал министр обороны Галант, следующие 75 лет существования Израиля будут во многом определяться итогами этой войны.

Наземная операция чревата риском



Итог военной операции зависит от нескольких факторов, которые при неблагоприятном раскладе могут ее сорвать.

Вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", готовится к израильскому наступлению. Наверняка устанавливаются взрывные устройства и планируется, где и как лучше устроить засады. Для нападения на израильских военных ХАМАС, скорее всего, использует и свою весьма обширную сеть туннелей.

В 2014 году израильские пехотные батальоны понесли в боях в северном районе города Газа тяжелые потери от противотанковых мин, снайперов и засад, при этом погибли и сотни мирных жителей.

Это одна из причин, по которой Израиль потребовал эвакуации жителей северной половины сектора Газа на юг по границе с руслом пересыхающей реки (вади) Газы.

Власти Израиля предупредили своих граждан, чтобы они готовились к длительной войне. В армию было призвано рекордное число резервистов, причем явились даже те, кому повестки не рассылались. В общей сложности вооруженные силы пополнились на 360 тысяч человек.

Вопрос, однако, состоит в том, как долго Израиль сможет продолжать эту военную кампанию в условиях, когда часть международной общественности все громче требует прекратить огонь, число погибших растет, поставки воды, электроэнергии и топлива прекращены, а ООН все время говорит о разворачивающейся гуманитарной катастрофе.

"Правительство и военные чувствуют, что у них есть поддержка международного сообщества, по крайней мере, лидеров стран Запада. Поэтому идея такова: давайте мобилизуемся, время у нас есть", — говорит Йосси Мельман, один из ведущих журналистов Израиля по вопросам безопасности и разведки.

Но он предполагает, что рано или поздно союзники Израиля вмешаются в ситуацию, особенно если увидят фотографии голодающих палестинцев. Требования прекратить огонь тоже будет звучать все громче — по мере того, как будет расти число жертв среди гражданского населения.

"Это очень сложно, потому что [для выполнения поставленных целей] нужно время, а администрация США не позволит вам оставаться в секторе Газа год или два", — говорит Майкл Мильштейн.

Спасение заложников





Многие заложники являются израильтянами. Но среди них есть и немалое число иностранных граждан, а также людей с двойным гражданством. Это означает, что власти других стран, включая США, Францию и Великобританию, заинтересованы в том, чтобы эта операция проходила таким образом, чтобы их можно было безопасно освободить.

Французский специалист по военной стратегии полковник Мишель Гойя говорит, что перед ЦАХАЛ стоит совершенно однозначный выбор: либо сохранить жизни заложников, либо нанести ХАМАС как можно больше вреда.

Давление на правительство Израиля усиливают и душераздирающие призывы родных и близких тех, кто оказался в плену ХАМАС, освободить их любой ценой.

В 2011 году Израиль обменял более 1000 заключенных членов ХАМАС на солдата Гилада Шалита, который находился в плену более пяти лет.

Но сегодня Израиль дважды подумает, прежде чем согласиться на очередное массовое освобождение заключенных, потому что одним из людей, освобожденных в результате того обмена, был Яхья Синвар, который с тех пор стал политическим лидером ХАМАС в секторе Газа.

Соседи внимательно следят





Еще один фактор, который может повлиять на продолжительность и результат наземной операции — это реакция соседей Израиля.

Сейчас в фокусе внимания оказался пограпункт Рафах на границе Египта и сектора Газа. Гуманитарная помощь проходит через него лишь в ограниченных объемах. С другой стороны КПП иностранцы, оказавшиеся в Газе, а также палестинцы с иностранными паспортами ждут разрешения выбраться оттуда.

"Чем больше жители Газы будут страдать по ходу израильской военной кампании, тем больше от Египта будут требовать, чтобы он не отворачивался от палестинцев", — говорит Офир Винтер из израильского Института изучения вопросов национальной безопасности.

Но Каир не пойдет на то, чтобы массово пропустить жителей Газы на свою территорию. Президент Египта Абдул Фаттах Сиси заявлял, что любая попытка переместить жителей Газы на Синай выведет на улицы миллионы протестующих египтян.

Король Иордании Абдулла II тоже не хочет принимать массу беженцев из Газы. "Никаких беженцев в Иордании и никаких беженцев в Египте", — заявил король.

Северная граница Израиля — с Ливаном — тоже требует пристального внимания. Там уже происходят перестрелки с исламистской группировкой "Хезболла". Правда, хотя приграничные поселения и эвакуированы, до полномасштабного открытия второго фронта дело пока не дошло.

При этом Иран, главный союзник "Хезболлы", уже угрожает открытием новых фронтов против Израиля. Президент США Джо Байден ответил на эти угрозы так: "Любой стране, любой организации, любому, кто подумывает воспользоваться этой ситуацией, могу сказать только одно: не стоит!"

В подкрепление этих слов США послали в Восточное Средиземноморье два авианосца, USS Gerald Ford и USS Eisenhower, и привели в состояние повышенной готовности 2000 солдат.

Какова конечная цель Израиля в Газе?



Если цель — существенно ослабить ХАМАС, то возникает вопрос, что должно прийти ему на смену.

В 2005 году Израиль вывел из сектора Газа армию и эвакуировал тысячи поселенцев, и возвращаться туда в роли оккупантов не намерен. Президент США Джо Байден тоже считает, что это было бы большой ошибкой.

Но вакуум власти может создать очень серьезные риски. Майкл Мильштейн говорит, что Израиль может, решив одну проблему, создать себе десять новых.

Офир Винтер предполагает, что ослабление ХАМАС может проложить путь к постепенному возвращению в Газу властей Палестинской автономии (ПА), которые ХАМАС изгнал оттуда в 2007 году.

ПА сейчас частично контролирует Западный берег, но ее позиции там слабы, и возвращение в Газу тем более будет очень сложной задачей.

Международное сообщество может предложить какое-то временное решение — например, такое, как в Косове, которым после вывода сербской армии в 1999 году управляла ООН. Но ООН в Израиле не доверяют.

По мнению Мильштейна, еще одним вариантом может быть создание администрации Газы из местных мэров и лидеров кланов и неправительственных организаций, с участием Египта, США, ПА и арабских стран.

Президент Египта до сих пор не проявлял желания взять Газу под свой контроль, но при этом говорил, что если бы уже давно путем переговоров было создано демилитаризованное палестинское государство, то нынешней войны не случилось бы.

После этой войны, как и после предыдущих, придется восстанавливать разгромленную инфраструктуры Газы.

Израиль наверняка захочет еще жестче, чем прежде, контролировать ввоз в Газу товаров двойного назначения. Кроме того, звучат призывы к расширению буферной зоны безопасности вдоль стены, которая отделяет сектор Газа от Израиля.

Каким бы ни оказался исход этой войны, Израиль в любом случае постарается сделать так, чтобы нападения, подобного вылазке ХАМАС 7 октября, больше никогда не случилось.

Нападение ХАМАС на Израиль



7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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