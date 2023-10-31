Глава Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к военным, действующим в секторе Газа, заявил, что войска переходят в наступление. Запись этого обращения опубликована в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter).

"Посты Южного командования, мы начинаем наступление на ХАМАС и террористические группировки в секторе Газа. У нас одна цель — победа", — заявил Финкельман. По словам генерала, военнослужащие будут "воевать профессионально".

"כולם מביטים בנו כעת. כמוני, הם סומכים עליכם ומאמינים בכם, אתם דור הניצחון": פקודת ההתקפה של מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירון פינקלמן לכוחות היבשה הפועלים ברצועת עזה. pic.twitter.com/w00j96RF92 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

"Мы будем сражаться в переулках, мы будем сражаться в туннелях, мы будем сражаться там, где нужно. Мы нанесем удар по страшному врагу, который стоит перед нами", — сказал Финкельман, также назвавший военных "поколением победы".

Позднее ЦАХАЛ опубликовал фото и видео боев, которые, как утверждается, израильские военные ведут "в глубине территории сектора Газа". Где и когда именно проводилась съемка, в сообщении не уточняется. При этом в посте указано, что "силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа", где расположен крупный арсенал боевиков.

בשעות האחרונות כוחות משולבים של צה"ל, בהובלת כוחות יבשתיים מנהלים קרבות עזים בעומק שטח הרצועה. כוחות צה״ל תקפו מוצב של מחבלי חמאס בצפון הרצועה. הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, חוליות שיגור נ״ט ועמדות לשיגור נ"ט, עמדות תצפית ותפסו אמצעי לחימה רבים, בהם מטענים ונשקים pic.twitter.com/3lau5FN9nd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 220. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; местное министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, заявляет о 8300 погибших. На протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов.

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