Власти Боливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Об этом, как пишет Reuters, сообщил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел южноамериканской страны Фредди Мамани.

По словам дипломата, такое решение Боливия приняла "в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального израильского военного наступления, которое идет в секторе Газа". Как отмечает газета The Times of Israel, в своем заявлении замглавы боливийского МИД не упомянул нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков", — прокомментировали принятое решение в МИД Израиля. Ведомство назвало разрыв дипломатических отношений "капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране".

Еще два южноамериканских государства, Чили и Колумбия, отозвали своих послов для консультаций. Ранее Сантьяго и Богота обвиняли Израиль в нарушении международного гуманитарного права и призывали к объявлению перемирия. Колумбийский президент Густаво Петро в соцсетях даже сравнил действия израильских военных с Холокостом. В ответ МИД Израиля объявил о прекращении поставок вооружения в эту страну.

Официальные лица этих трех латиноамериканских государств, обращают внимание журналисты The Times of Israel, последовательно избегают осуждения атаки ХАМАС, послужившей началом нынешней войны на Ближнем Востоке.

В 2009 году Боливия уже разрывала дипотношения и Израилем, они были восстановлены 11 лет спустя.

Группировка ХАМАС атаковала Израиль утром 7 октября: нападавшие обстреляли территорию страны, а также проникли в приграничные населенные пункты, где убили по меньшей мере 1400 человек и взяли в заложники не менее 220. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в качестве ответной меры начала наносить авиаудары по сектору Газа; на протяжении уже более трех недель боевики также продолжают обстрелы израильских городов.

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