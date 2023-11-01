Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выпустило доклад по итогам расследования обстрела села Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Отчет был составлен на основании осмотра места обстрела специалистами ООН, а также свидетельств 35 человек, в том числе местных жителей, свидетелей, двоих выживших, медицинского персонала и сотрудников морга.

По итогам расследования специалисты ООН пришли к выводу, что все 59 погибших были гражданскими лицами.

"УВКПЧ также не обнаружило признаков присутствия законных военных целей на поминальном обеде или вблизи места его проведения в момент инцидента", — говорится в докладе.

Авторы доклада сделали вывод, что российские военные либо не сделали все возможное для проверки того, что цель была военным объектом, либо намеренно целились в гражданских лиц. В обоих случаях речь идет о нарушении международного права.

В связи с произошедшим ООН рекомендовала России соблюдать нормы международного гуманитарного права, заботиться о безопасности гражданских лиц при проведении военных операций, а также обеспечить надлежащее возмещение ущерба жертвам.

Ракетный удар по селу Гроза российские военные нанесли 5 октября, когда там проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю, погибшему под Попасной в начале войны. Постоянный представитель России в ООН Виталий Небензя утверждал, что это были похороны "высокопоставленного националиста", на которых собрались "множество его подельников-нацистов".

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