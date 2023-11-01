Утром 1 ноября российские военные нанесли артиллерийские удары по центру Херсона и направили дрон-камикадзе в Никополь в Днепропетровской области.

В Херсоне погибла сотрудница городской администрации, сообщил глава города Роман Мрочко. Двое ее коллег получили ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Как утверждает Мрочко, погибшая и пострадавшие попали под обстрел, когда вышли за водой.

По словам главы администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате атаки Никополя были повреждены многоэтажный жилой дом, аптека и два магазина.

"Погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали: женщины 26, 52 и 62 лет, а также 73-летний мужчина", — написал чиновник в Telegram-канале. Позднее он уточнил, что число пострадавших выросло до шести, ранения также получили 59-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Также Воздушные силы ВСУ сообщили об успешном поражении над Черном морем двух российских ракет Х-59. Утверждается, что они направлялись в сторону Одесской области.

Около 9 утра взрывы также прозвучали в районе Миргорода Полтавской области, пишет "Суспильне" со ссылкой на собственных корреспондентов в регионе. Официальные власти позднее подтвердили эту информацию; о погибших и пострадавших не сообщалось.

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