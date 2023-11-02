Бахрейн объявил об отзыве посла королевства в Тель-Авиве и прекращении экономических отношений с Израилем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента страны.

"Королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла в Израиле. Экономические отношения с Израилем также прекращены. Это является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна по поддержке законных прав братского палестинского народа, которую Его Величество король [Хамад II] заявлял на всех конференциях и мероприятиях", — говорится в документе.

Депутаты парламента также обвинили Израиль в несоблюдении международного гуманитарного права в ходе военной операции против ХАМАС в секторе Газа. В заявлении подтверждается позиция официальной Манамы о необходимости создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Газета Times of Israel отмечает, что сообщение об отзыве посла исходит от парламента, а не министерства иностранных дел Бахрейна. Из этого издание делает вывод, что такой "шаг направлен скорее на успокоение бахрейнской общественности, чем на признак реального кардинального изменения в отношениях".

Израиль и Бахрейн установили дипломатические отношения чуть более трех лет назад, в сентябре 2020 года. Израильский посол в Манаме покинул страну вскоре после нападения ХАМАС 7 октября. В МИД Израиля сообщили, что еще не получили официального уведомления об отзыве посла Бахрейна.

Накануне об отзыве своего посла из Израиля сообщили власти Иордании. Они также попросили израильского посла не возвращаться в страну. В МИД королевства отметили, что дипломаты смогут вернуться, когда израильские военные прекратят боевые действия в секторе Газа.

Ранее на этой неделе Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за операции в секторе Газа, вызванной нападением боевиков ХАМАС. Еще две латиноамериканские страны, Чили и Колумбия, отозвали своих послов для консультаций.

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