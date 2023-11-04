Россия с 1 февраля 2024 года закроет для проезда автомобилей контрольно-пропускной пункт "Ивангород" на границе с Эстонией, сообщает "Новая газета. Европа".

Как указано в распоряжении правительства РФ, проезд через КПП будет закрыт "на период его реконструкции". Когда она будет завершена, неизвестно.