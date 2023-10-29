С 16 октября украинцы больше не могут попасть в Россию — а значит, и на оккупированные территории — через Латвию. Для многих из них это была единственная возможность приехать за оставшимися на оккупированных территориях пожилыми родственниками или детьми. Лететь в Шереметьево через Стамбул или Ереван очень дорого, таких денег нет ни у самих украинцев, ни у волонтеров, которые им помогают. Волонтеры рассказали Delfi три истории — в двух случаях люди успели попасть к своим родственникам, а в третьем семья осталась разлученной.

Елене (имя изменено) из Новой Каховки 25 лет, ее дочери — семь. Они прожили полгода в оккупации. Мужчина, с которым Елена встречалась, чем-то не понравился российским военным. Его держали "на подвале" и били, а выпустили после того, как им принесли ту сумму денег, которую они просили. После этого Елена решила, что им нужно уезжать. Дочку она решила оставить с бабушкой, своей мамой, которая жила в одном из сел Херсонской области на левом берегу Днепра, на территории, подконтрольной России. Позднее она не раз пожалела о своем решении, но тогда это казалось хорошей идеей: зачем тащить ребенка в неизвестность, лучше обустроиться на новом месте и забрать потом. Обустройство в Ивано-Франковске по разным причинам затянулось, и за дочерью Елена отправилась спустя год. Проехала Польшу, Латвию, Эстонию, Санкт-Петербург, Крым — и, наконец, забрала дочь и повезла обратно. Они успели: вскоре после этого Россия объявила, что украинцы смогут въехать в Россию только через аэропорт Шереметьево и через пограничный пункт "Лудонка" на границе с Латвией (с латвийской стороны он называется "Виентули"). А в ответ на это Латвия закрыла "Виентули".