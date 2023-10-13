Россия резко ограничила въезд граждан Украины — с 16 октября их будут пускать только через "Шереметьево" и погранпункт Псковской области Лудонка (Виентули). МВД Латвии объявил о скорой приостановке работы КПП в Педедзе и Виентули. Портал Delfi связался с регулярными перевозчиками Ecolines и Lux Express — что поменяется в их работе.

Решение России с 16 октября впускать обладателей украинских паспортов из Евросоюза на территорию РФ только через два погранпункта — Шереметьево и Лудонка — МВД Латвии комментирует, как "условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности". Предполагается, что это своего рода ответ на запрет въезда на территорию ЕС (в частности, в Латвию) для транспортных средств с российскими номерными знаками, отметили в МВД.

Чтобы предотвратить возможную угрозу "посягательства на государственную независимость, суверенитет, территориальную целостность, власть страны или демократический государственный строй", с 16 октября правительство Латвии решило приостановить работу КПП в Педедзе и Виентули. Это также разгрузит ресурсы Госпогранохраны и других служб, которые могут перенаправить на охрану границы в других местах.

На латвийско-российской границе остаются открытыми пункты пропуска Гребнево и Терехово. Через последний КПП пассажиров в Москву возит компания Ecolines. Автобусы Lux Express едут в Санкт-Петербург через Эстонию и КПП Нарва-Ивангород.

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