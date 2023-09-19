Вчера с порталом Delfi связался пассажир автобуса Ecolines Москва-Рига, который поздно вечером транспортная инспекция России остановила на границе Московской и Тверской областей. Водителю сообщили, что документы на проезд — неправильные. Пассажиров высадили на автозаправке. 20 сентября в 9.30 портал Delfi получил сообщение, что автобус успешно пересек границу Латвии.



ДОПОЛНЕНО: информацию про ситуацию с автобусом дополнил еще один пассажир — его версия несколько отличается. По его просьбе, публикуем только его имя — Марекс.



"Мы ехали на автобусе Москва-Рига — том, который выезжает после восьми вечера. Только стал засыпать, как нас тормознули на границе Московской и Тверской областей — возле заправки. Стали проверять документы у водителя, — рассказал Delfi пассажир (он отказался называть себя). — Выяснилось, что у водителя чего-то там нет. Нас повыгоняли из автобуса, который отогнали на штраф-стоянку. Делайте что хотите!"

Пассажир предполагает, что эта история — "зеркальная ответка" России на то, что в Латвию теперь не пускают машины с российскими номерами.

После публикации материала с порталом Delfi связался еще один пассажир — Марекс. По его словам, ситуация с пассажирами разворачивалась несколько по-другому - никого не бросали на автозаправке на произвол судьбы. Все участники ночного переполоха старались помочь пассажирам - от водителей до сотрудников ДПС.

Как писал ранее Delfi, только на этот поздний автобус из Москвы в Ecolines продают билеты для граждан Украины.

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