В каких случаях машины с российскими номерами могут конфисковать, если их нельзя ввозить? Что делать с автомобилями на номерах РФ, которые уже в Латвии? Могут ли отнять машину на выезде? Относятся ли запреты к к нероссиянам? Что такое "здравый смысл" и "соразмерность" в отношении подсанкционных вещей для личного пользования? Как доказать, что везешь "только для себя"? Портал Delfi попросил таможню, МИД и CSDD Латвии пояснить правила применений санкций, которые запретили автомобили с российскими номерами и многие вещи к ввозу в Шенген.

Три дня назад в погранпункте Гребнево, на границе России и Латвии, "развернули" первый автомобиль с российскими номерами. Запрет на въезд таких машин из России и Беларуси связан с разъяснением Еврокомиссии (ЕК) и МИДа по импорту и ввозу товаров из России. Представитель таможенного управления сообщил Латвийскому радио, что в месяц через пункты пропуска Силене, Терехово, Патерниеки, Гребнево, а также Виентули и Педедзе, въезжало в среднем около 500 таких машин в месяц.

Запрет на въезд в Латвию для зарегистрированных в РФ легковых автомобилей вступил в силу 12 сентября, в Эстонии — 13 сентября, в Литве — 11 сентября. Финляндия — в ночь с 15 на 16 сентября.ПО разному страны решают вопрос с пребыванием на своей территории уже въехавших машин с российскими номерами.

К санкциям против России (приложение XXI статьи 3i регламента Совета ЕС 833/2014), на которые ссылаются таможенники, приложен длинный список вещей (товаров), которые нельзя ввозить в ЕС. Разъяснения, как применять запреты на практике, появились 8 сентября на сайте Еврокомиссии. Под запрет на "покупку, импорт или трансфер в ЕС" попали более 150 категорий товаров, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, смарт-часы, флешки, предметы личной гигиены, косметика, табачные изделия, кошельки, сумки, чемоданы, обувь и женская одежда.

По мнению ЕК эти "приносят значительный доход России, позволяя ей осуществлять действия по дестабилизации ситуации в Украине, и которые перечислены в приложении XXI, если они произведены в России или экспортированы из России". Еврокомиссия подтвердила право конфисковывать подобные вещи, даже если их можно считать личными.

Разъяснения породили больше вопросов, чем их было с 2014 года, когда приняли санкции. Причем разные страны ЕС стали интерпретировать новые правила по-своему.

11 сентября официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри заявил, что разъяснения направлены в первую очередь на автомобили и носят рекомендательный характер — итоговое решение страны ЕС будут принимать самостоятельно. "Одежда, которую человек носит при пересечении границы, вряд ли будет направлена или использована для обхода санкций — в отличие, например, от автомобилей или других ценных товаров. […] Ясно, что если вы пересекаете границу с одеждой или личными вещами из списка запрещенных, то речь не идет о лицах, обходящих европейские санкции", — считает Ферри, призвавший европейских таможенников руководствоваться "здравым смыслом".

Понятия "здравый смысл" и "соразмерность" тоже потребовали разъяснений — как их будут применять на конкретной практике в Латвии. Ведь окончательные решения за странами-членами. Неясно также, что ждет "запрещенку", ввезенную ранее — до разъяснений или до 2014 года. Надо ли вывезти все обратно в Россию? Или автомобили можно перерегистрировать?

Портал Delfi попросил латвийские ведомства ответить на самые популярные вопросы по автомобилям с российскими номерами и санкционным вещам.

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