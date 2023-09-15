Латвия готовится закрыть один из двух погранпунктов на границе с Беларусью — в Силене. Для борьбы с нелегальной миграцией. Проект готовит МВД, сроки - неизвестны. Для жителей приграничной зоны это плохая новость — живущие в Латвии белорусы пользовались пунктом, чтобы навещать могилы, а небогатые жители Даугавпилса и Аугшдаугавского края — чтобы закупать дешевые продукты, бензин, лечить и протезировать зубы. Дальнобойщики тоже не скрывают недовольства — очереди у единственного оставшегося пункта вырастут. Да и находятся Патерниеки далеко — плюс 200 км туда и обратно.

"Бензин в Беларуси — дешевле вдвое-втрое. Крупы — копейки. Гречка — другая. По мне, так вкуснее. Яйца не скажу, что дешевле, но они же там настоящие, по ГОСТу снесенные (ГОСТ - ГОсударственный СТандарт советского времени, - прим. ред.)… А главное — где нам теперь зубы лечить? Наше государство об этом подумало?!" — перечисляет список потерь от закрытия пункта Силене жительница Даугавпилса.

До Нового года граждане и неграждане Латвии могут без визы ездить в Беларусь. Несмотря на неоднократные предупреждения латвийского МИД, что в ситуации войны России с Украиной и непосредственного участия в ней Александра Лукашенко путешествия эти небезопасны, движение через погранпункт Силене довольно активно.

Начальник погранпункта Силене подполковник Сергей Красовскис сообщил Латвийскому радио, что в сентябре в этом месте границу пересекали в среднем 160 грузовых автомобилей и 290 легковых автомобилей в сутки, в среднем 900 человек. Основные причины пересечения границы — посещение родственников, шопинг и медицинский туризм.

Сейчас в Латвии действуют два легальных пункта погранконтроля на дорогах (Силене и Патерниеки) и один на железной дороге (Индра). Три пункта пересечения границы, закрывшиеся еще в пандемию, так и не открылись — "из-за агрессивного поведения Беларуси при отправке иммигрантов в Латвию". Красовскис признал, что поток автомобилей увеличился в августе, когда закрылись многие погранпункты на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Если закроют Силене, то легковым автомобилям и грузоперевозчикам придется считаться с длинными очередями.

Как реагируют на план МВД местные жители, дальнобойщики и погранохрана.

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