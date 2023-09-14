По Эстонии не должны передвигаться автомобили с российскими номерными знаками, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс на правительственной пресс-конференции.

Комментируя запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами, вступивший в силу накануне утром, Ляэнеметс заявил, что российская сторона, судя по всему, уже работает над тем, чтобы не пускать их на пограничные пункты. По словам министра, за минувшие сутки такие машины на эстонскую границу не приезжали.

Глава эстонского МВД отметил, что новый вопрос, вставший перед ним и его коллегами — что будет с российскими автомобилями, уже находящимися на территории страны. "У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, тому есть какая-то причина, и в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?", — цитирует ERR слова Ляэнеметса.

По мнению министра, находящийся в Эстонии машины с российскими номерами следует конфисковать в рамках исполнения санкций. При этом Ляэнеметс отметил, что это его личная позиция, которая может не совпадать с единым мнением эстонского правительства, и упомянул, что ни одна страна ЕС, за некоторыми исключениями в Германии, этого не делает. "И ни у кого нет понимания, как это делать. В ближайшее время мы будем проводить работу, чтобы выработать эти механизмы, и тогда уже будет понятно, как действовать", — заявил глава эстонского МВД.

Одновременно министр прокомментировал меры из последнего разъяснительного документа Еврокомиссии, потенциально позволяющие конфисковать на границе предметы из багажа путешественника, попадающие под санкции, в том числе смартфоны, ноутбуки, косметику, предметы личной гигиены. "Здесь вопрос политического выбора, как и что мы будем делать, поскольку разъяснение Еврокомиссии [касательно таких предметов] очень общее. […] Как мы уже говорили, некоторые меры могут быть не разумными. Не снимать же, например, человеку с себя золотую цепочку. Это не разумно", — считает Ляэнеметс.

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