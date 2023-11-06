В ночь на 6 ноября армия РФ обстреляла Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области ракетами и дронами, пишет "Украинская правда" со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины.

По данным украинских военных, в Одессе ракетами повреждены законсервированное промышленное здание, а также объекты в центре города: несколько многоэтажных жилых домов и музей.

Припортовую инфраструктуру Одессы атаковали дроны "Шахед". Они повредили складские помещения, разгрузочную спецтехнику и автомобили с зерном. 15 беспилотников удалось сбить.

Пять жителей города после ночных ударов обратились за медицинской помощью. Они госпитализированы с различными травмами.

Также ракета попала в многоквартирный дом в Херсоне. Информации о пострадавших пока нет. Еще один снаряд, выпущенный в сторону Николаевской области, был уничтожен силами ПВО.

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