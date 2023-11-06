Контрольно-пропускной пункт Рафах, заблокированный на протяжении двух суток, открылся для иностранцев и лиц с двойным гражданством, желающих покинуть сектор Газа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление пограничной службы палестинского анклава, подконтрольной группировке ХАМАС.

С египетской стороны границы у КПП начали выстраиваться грузовики с гуманитарной помощью. В обратном направлении, как сообщается, смогут проследовать иностранцы и лица с двумя гражданствами, ранее включенные в список на пересечение погранпункта.

Ранее, сообщал телеканал CNN, у этого КПП разобрали бетонный барьер, который возвели в субботу. Неназванный египетский пограничник сообщил журналистам, что движение через границу закрыли после израильского авиаудара по машине скорой помощи, вывозившей раненых палестинцев. Армия обороны Израиля утверждала, что автомобиль использовали боевики; представители ХАМАС это отрицают.

КПП Рафах был открыт 1 ноября после переговоров между Израилем, Египтом и группировкой ХАМАС при посредничестве Катара и в координации с США. Благодаря этому соглашению ежедневно по 400-500 иностранцев могли выехать в Египет. Также была достигнута договоренность о вывозе нескольких десятков тяжелораненых палестинцев.

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