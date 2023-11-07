Израиль готов рассмотреть возможность "небольших тактических пауз" в ходе боевых действий в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ночь на вторник, 7 ноября. По словам Нетаньяху, паузы могут быть сделаны, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи или обеспечить возможность выхода заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

В то же время Израиль отвергает прекращение огня и не приемлет никаких послаблений, если не будут освобождены все без исключения люди, захваченные в заложники и вывезенные в сектор Газа, управляемый группировкой ХАМАС, которая признана террористической в Израиле, Евросоюзе, США и ряде других стран. Нетаньяху сделал эти заявления в эфире американского телеканала ABC News, когда ему был задан вопрос о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания боевых действий.

"Я думаю, что Израилю на неопределенно долгий период придется взять на себя общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы не несем такую ответственность", — добавил Нетаньяху.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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