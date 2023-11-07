Страны-члены НАТО осуждают решение российских властей выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и в качестве ответной меры намерены приостановить действие соглашения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Североатлантического альянса.

"Выход России является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями, в том числе к ключевым принципам взаимности, транспарентности, соблюдения, верификации и согласия принимающей страны, и подрывает основанный на правилах международный порядок", — говорится в документе.

Также в заявлении подчеркивается, что ситуация, в которой присоединившиеся к договору страны НАТО соблюдают его условия, а Россия — не соблюдает, была бы "неприемлемой". Члены альянса пришли к выводу, что необходимо "приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется". Отмечается, что эту позицию разделяют все члены блока.

"Государства-члены подтверждают свою неизменную приверженность снижению военного риска, предотвращению неверных представлений и конфликтов. Государства-члены НАТО сохраняют единство в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности", — сказано в заявлении альянса.

Россия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 году. В 2023-м окончательный выход РФ из соглашения инициировал президент страны Владимир Путин. В ночь на 7 ноября российский МИД заявил, что эта процедура завершена.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram