В результате обстрела центра Донецка погибли шесть человек, еще 11 получили ранения, сообщает "Медуза". Об этом заявил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин и обвинил в обстреле украинскую сторону.

Как утверждает Пушилин, Донецк трижды обстреляли из установок HIMARS. По его данным, четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения, также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения.

Представители ВСУ обстрел не комментировали. Украинские телеграм-каналы пишут, что один из ударов был нанесен по зданию, где находился центр подготовки операторов дронов.

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