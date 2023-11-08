Министры иностранных дел стран Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности поддержали организацию "гуманитарных пауз" в операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи глав дипломатических ведомств в Токио.

В документе подчеркивается, что страны G7 "однозначно осуждают" начавшиеся 7 октября атаки на Израиль и признают право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Дипломаты также призвали к "немедленному освобождению всех заложников без предварительных условий" и выразили "глубочайшие соболезнования" погибшим и пострадавшим в ходе конфликта израильтянам, палестинцам и гражданам третьих стран. "Мы отвергаем антисемитизм и исламофобию в любой форме в наших обществах и в любой точке мира", — отметили министры.

Также главы МИД назвали "необходимым" принятие мер в отношении гуманитарного кризиса в секторе Газа. "Мы поддерживаем гуманитарные паузы и коридоры для облегчения доставки срочно необходимой помощи, гражданского передвижения и освобождения заложников. […] Мы подчеркиваем важность защиты гражданского населения и соблюдения международного права, в частности международного гуманитарного права", — говорится в совместном заявлении. Его авторы также призвали мировое сообщество присоединиться к оказанию помощи мирным палестинцам.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" также сообщили, что принимают все усилия для недопущения дальнейшей эскалации конфликта и для лишения ХАМАС доступа к финансированию, которое позволит боевикам продолжать свою деятельность. "Мы подчеркиваем, что решение о создании двух государств, которое предполагает, что Израиль и жизнеспособное палестинское государство будут жить бок о бок в мире, безопасности и взаимном признании, остается единственным путем к справедливому, прочному и безопасному миру", — сказано в заявлении.

Ранним утром 7 октября ХАМАС обстрелял территорию Израиля, одновременно около 3 тысяч боевиков, преодолевших приграничные заграждения, проникли в близлежащие населенные пункты, где убили около 1400 и ранили более 5300 местных жителей. По меньшей мере 240 человек были взяты в заложники.

В ответ Израиль стал наносить авиаудары по связанным с боевиками объектам в густонаселенном секторе Газа, а затем начал наземную военную операцию. По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, по состоянию на 6 ноября погибли более 10 тысяч палестинцев, около 25400 получили ранения. На протяжении всего месяца ХАМАС продолжал направлять ракеты в сторону Израиля.

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