С момента нападения ХАМАС на Израиль другие страны, ООН и правозащитники требуют остановить боевые действия хотя бы на время. Спор о том, как именно, упирается в термины. Они множатся с каждым днем: перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня, тактическая пауза. В чем отличие между ними?

Арабские страны, ООН и неправительственные организации призывают к немедленному прекращению огня.

США, Канада, Великобритания и Евросоюз поддерживают "гуманитарные паузы", но против перемирия, поскольку считают, что на этом этапе оно не устранит причину конфликта, а лишь усугубит его, поскольку позволит ХАМАС прийти в себя и снова напасть на Израиль.

Израиль резко против перемирия до освобождения всех заложников, но допускает "короткие тактические паузы — час там, час здесь".

В чем разница



ООН выделяет несколько вариантов временного прекращения войн. Некоторые ведут к миру, другие лишь облегчают страдания мирного населения.

"Во время войны стороны могут согласиться на паузу в боевых действиях, чтобы позволить жизненно важной помощи добраться до мирных жителей или провести мирные переговоры. Важно различать эти сценарии, особенно между паузами исключительно в гуманитарных целях и сценариями, согласованными в рамках политического процесса", — говорится в словаре Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН.

В нем указаны семь видов политических и гуманитарных пауз, многие из которых едва отличимы друг от друга. Вот они.

Прекращение огня. (Ceasefire, иногда переводится как перемирие). Долгосрочное прекращение боевых действий во всем географическом районе конфликта, обычно согласованное в рамках политического процесса. Его цель — создать условия для диалога и долгосрочного политического урегулирования.

Прекращение боевых действий. Временное прекращение активных боевых действий с целью дать воюющим сторонам возможность начать политический диалог и попытаться договориться о долговременном прекращении огня.

Временное прекращение боевых действий. Согласовывается на конкретный период времени в рамках конкретного географического района боевых действий.

Гуманитарная пауза. То же самое, что временное прекращение боевых действий, но исключительно "в целях достижения гуманитарных целей".

Гуманитарный коридор. Согласованные сторонами маршруты и логистика перемещения гуманитарных грузов и/или людей из одного пункта в другой в районе активных боевых действий.

"Процедуры деконфликтизации", или система гуманитарной нотификации. Координация и обмен информацией о времени и месте оказания гуманитарной помощи.

Дни тишины. Используется прежде всего для обеспечения доступа детей к медицинской помощи под эгидой ООН, в том числе для национальных кампаний иммунизации в зоне боевых действий.

Нападение ХАМАС на Израиль





7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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