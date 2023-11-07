Палестинец Басам Арамин и израильтянин Рами Эльханан потеряли своих дочерей. Девочки стали случайными жертвами ближневосточного конфликта.

После такой трагедии никто бы не удивился, если бы осиротевшие отцы стали непримиримыми врагами.

Но Басам и Рами вместо того, чтобы мстить за смерть своих детей, выбрали путь мира и дружбы.

Дочь Басама Абир погибла от случайной пули израильского полицейского, когда ей было всего 10 лет. Дочь Рами, Смадар, погибла от взрыва террориста-смертника из ХАМАС в возрасте 14 лет.

Оба отца говорят, что стать "братьями", а именно так они называют свои отношения, их побудила "невыносимая боль".

"Мы не животные, мы умеем думать. Поэтому я задал себе вопрос: вернет ли чья-то смерть мою дочь?" — вопрошает Рами.

"Даже если убить всех евреев на Земле, всех, а не только израильтян, то моя дочь все равно ушла навсегда", — говорит Басам.

"Родительский круг"



После смерти дочерей оба отца стали членами Семейного форума "Родительский круг", неправительственного движения, объединяющего израильтян и палестинцев, потерявших в ближневосточном конфликте ближайших членов своих семей.

Рами, который был солдатом израильской армии, считает Басама лидером.

"Он самый близкий мне человек на Земле… Нам не нужны слова, чтобы понять друг друга… Я равняюсь на него. Я черпаю силу [от него]", — сказал Рами Би-би-си.

Басам, который в молодые годы попал в тюрьму за то, что бросил в группу израильтян гранату, теперь общается с Рами, как если бы тот был его родным братом.

"Мы братья. Наши отношения выше конфликта, потому что мы верим в одни и те же ценности. Нам дорога человеческая жизнь, нам дороги жизни всех мирных граждан, нам дороги демократия и свобода", — сказал нам Басам.

"Порочный круг насилия"



После нападения боевиков ХАМАС 7 октября, в ходе которого погибли 1400 человек и по меньшей мере 239 были взяты в заложники, Израиль непрерывно обстреливает сектор Газа.

По данным Министерства здравоохранения Газы, которое находится под контролем ХАМАС, с начала ответной израильской операции были убиты более 10 000 палестинцев.

Басам и Рами говорят, что все это вписывается в "порочный круг насилия", который никто не в состоянии разорвать на протяжении многих десятилетий.

Смерть Смадар



4 сентября 1997 года Смадар с подругами ходила по иерусалимским магазинам. Террорист-смертник подорвал себя, когда она находилась неподалеку.

Рами и его жена Нурит несколько часов отчаянно пытались найти свою дочь.

"Ходишь из больницы в больницу, из одного полицейского участка в другой, — вспоминает Рами. — Пока не оказываешься в морге. И там тебя ожидает картина, которую невозможно забыть до конца жизни".

"Боль невыносимая. И главное то, что она не проходит. О ней невозможно забыть. Ты осознаешь ее 59 секунд из каждой прожитой минуты", — говорит он.

Бомба ХАМАС и израильская пуля



Рами и Басам познакомились на одной из встреч "Комбатантов за мир", неправительственной организации, объединяющей людей, ранее сражавшихся на одной из сторон конфликта, но теперь борющихся за мир.

6 января 2007 года 10-летняя дочь Басама, Абир, была тяжело ранена возле своей школы на Западном берегу. Резиновая пуля, выпущенная израильским полицейским, попала ей в голову.

Через два дня она умерла в больнице.

"Гнев переполняет меня и сегодня. Он никуда не делся, потому что все мы люди, а людям свойственно его чувствовать", — сказал Басам.

"Месть не заглушит боль"



"Но я верю в то, что местью ничего не поправишь, она не вернет мою дочь", — говорит Басам.

В больнице, где умирала Абир, рядом с семьей Басама были Рами и его жена, представлявшие "Родительский круг".

"Я чувствовал себя так, как будто я снова потерял свою дочь", — сказал Рами.

Через два дня Басам тоже присоединился к "Родительскому кругу".

Разорвать "порочный круг насилия"



Басам и Рами выступают на митингах и конференциях как одна команда.

"Если бы не было оккупации, нам не нужно было бы убивать друг друга. Мы все время воюем. В этом море крови одна волна постоянно накатывает за другой. Хватит, пора перестать", — сказал Басам, говоря о создании государства Израиль в 1948 году на территории подмандатной британской Палестины.

Рами, отвечая на вопрос о том, какую роль играет "Родительский круг" в разрешении конфликта, тоже говорит об "оккупации", что весьма необычно для израильского еврея: "Это ненормально. Один народ не должен доминировать над другим. Израильская оккупация — это не нормальная ситуация. Эта ситуация привела к смерти наших детей, и мы должны ее изменить".

Басам и Рами часто проводят беседы с молодыми людьми, в том числе и со старшеклассниками с обеих сторон.

Рами считает, что прийти на подобные встречи это все равно что "шагнуть в открытое жерло действующего вулкана… Между нашими народами море крови, море горя и эмоций".

"Иногда это может быть очень и очень тяжело: взаимные обвинения, иногда [ругань], иногда агрессивность. Но если к концу урока хотя бы один ребенок кивнет головой в знак согласия, то это уже чудо. Это значит, что мы сохранили одну каплю крови. А в иудаизме, знаете ли, одна капля крови — это целый мир", — говорит он.

Прощение



После недавнего нападения ХАМАС и ответных действий Израиля говорить о мире стало еще более сложным делом.

"Атмосфера очень тяжелая", — пояснил Рами.

Сейчас он получает огромное количество гневных писем: "ХАМАС нельзя уничтожить, как муху или комара. ХАМАС — это идея. Надо болото осушить, а не комаров убивать", — сказал он.

Прочный мир



Оба отца надеются, что они смогут дожить до установления прочного мира.

"Я встретил убийцу моей дочери в суде. Я считаю его жертвой. Я сказал ему… „Вы убили не врага или террориста, вы убили 10-летнюю невинную девочку", — вспоминает Басам. — Он жертва своего образования, жертва идеологии, жертва истории".

Послание Басама обращено не только к израильтянам и палестинцам, но ко всем, кто вовлечен в конфликты и войны по всему миру: "Свободным человеком можно стать только освободившись от ненависти и желания отомстить. Тогда никто не сможет тебя оккупировать, и тогда у тебя не будет врагов. В противном случае человек говорит: я не трус, я отомщу безо всякой пощады. А что в таком случае изменится? Ничего".

Нападение ХАМАС на Израиль





7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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