Спустя месяц после нападения ХАМАС на Израиль в стране объявлен день траура, пишет газета The Times of Israel. По всему Израилю приспущены государственные флаги, в 11 утра по местному времени состоялась общенациональная минута молчания.

Вечером на центральных площадях израильских городов зажгут свечи в память о погибших от рук боевиков и павших в ходе ответной операции в секторе Газа солдатах. В течение дня траурные мероприятия также пройдут в образовательных учреждениях.

Родственники погибших планируют во второй половине дня провести акцию у здания Кнессета. По словам организаторов, по ее окончании рядом с израильским парламентом разобьют палаточный лагерь, жители которого будут требовать отставки правительства.

Ранним утром 7 октября ХАМАС обстрелял территорию Израиля, одновременно около 3 тысяч боевиков, преодолевших приграничные заграждения, проникли в близлежащие населенные пункты, где убили около 1400 и ранили более 5300 местных жителей. По меньшей мере 240 человек были взяты в заложники.

В ответ Израиль стал наносить авиаудары по связанным с боевиками объектам в густонаселенном секторе Газа, а затем начал наземную военную операцию. По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, по состоянию на 6 ноября погибли более 10 тысяч палестинцев, около 25400 получили ранения. На протяжении всего месяца ХАМАС продолжал направлять ракеты в сторону Израиля.

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